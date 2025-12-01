Fortnite Kapitel 7 Season 1: Alle Story-Quests und Wochen-Herausforderungen im Überblick

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fortnite Kapitel 7 ist da und bringt neue LA-inspirierte Orte, frische NPCs, Mythic-Waffen und natürlich einen neuen Battle Pass. Wenn du alle Skins, Emotes und Extras freischalten willst, führt kein Weg an den Quests vorbei. Besonders dann, wenn du nicht jeden Tag spielen kannst, sind Weekly- und Story-Aufgaben die wichtigste XP-Quelle.

Viele Spielerinnen und Spieler kennen das Problem: Battle Pass gekauft, Crew Pack aktiv, aber am Ende der Season fehlen ein paar Stufen. Meist liegt das daran, dass man die Aufgaben aus den Augen verliert. Mit einer klaren Übersicht kannst du gezielt XP farmen, statt ziellos über die Map zu rennen.

Hier findest du alle wichtigen Quest-Typen von Kapitel 7 Season 1: Weekly Quests, Battle-Bus-Missionen, Story-Aufträge mit The Bride, Delulu-Quests und die Meilensteine. Dazu gibt es zu jeder Kategorie eine eigene Tabelle, damit du dir deine Route und Spielsessions besser planen kannst.

Alle Weekly Quests in Kapitel 7 Season 1

Die wöchentlichen Aufgaben bringen pro Abschluss 12.000 XP. Perfekt, um schnell ein paar Battle-Pass-Stufen zu machen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels sieht das Kickstart-Paket so aus:

Week 1 Quest (Kickstart) Benötigte Menge Eliminiere Gegner innerhalb von 15 Metern 500 Lege Distanz mit Boost in einem Fahrzeug zurück 500 Überlebe Spieler, ohne Sturmschaden zu erleiden 40 Eliminiere Gegner mit der Iron Pump Shotgun oder mit Granaten 3 Lege Distanz zurück, während du mit ausgerüstetem Sturmgewehr sprintest 250 Zerbrich Glas mit deiner Spitzhacke 10

Tipp: Kombiniere die Short-Range-Eliminierungen mit der Iron Pump Shotgun und dem Sprinten mit AR. So erledigst du mehrere Aufgaben in einer Runde, besonders in stark umkämpften POIs.

Battle-Bus-Quests: Teile sammeln und XP farmen

Da der Battle Bus in der Story zerstört wurde, schickte Dummy dich los, um ihn wieder aufzubauen. Jede dieser Aufgaben bringt 10.000 XP und ist nebenbei gut machbar, während du normal spielst.

Battle-Bus-Quest Benötigte Menge Durchsuche Behälter, um Bus-Teile zu finden und zu sammeln 20 Zerstöre Objekte oder Strukturen, während du in einem Fahrzeug sitzt 35 Sammle Battle-Bus-Reifen an Pump N‘ Run-Tankstellen 4 Triff einen Gegner, während du in einem Heißluftballon bist 1 Sprich mit Dummy über die Zerstörung des Battle Bus 1 Zerstöre Müllcontainer, um spezielle Battle-Bus-Teile zu finden 3 Bedanke dich beim Busfahrer 1

Gerade die Container- und Objektquests erledigst du fast automatisch, wenn du viel lootest und mit Fahrzeugen durch kleinere Orte pflügst.

Story-Quests mit The Bride

Die Story dreht sich in Season 1 stark um The Bride und die Forsaken Vow Blades. Ein Teil der Aufgaben führt dich sogar zu Homer und seinem Haus.

Story-Quest – Teil 1: The Bride Benötigte Menge Besuche verschiedene benannte Orte, während du in einem Fahrzeug unterwegs bist 6 Betritt ein Forsaken Vow Rift Gate, um ein Forsaken Vow Blade zu erhalten 1 Besiege Gogo und Yuki, nachdem du ein Forsaken Vow Rift Gate betreten hast 2 Eliminiere Gegner mit einem Forsaken Vow Blade 10 Triff Gegner mit dem Vengeance Dash des Forsaken Vow Blade 6 Erreiche 25 verbleibende Spieler in verschiedenen Matches 4 Kaufe einen Dienst bei The Bride 1

Am besten erledigst du die Blade-Aufgaben in frühen oder mittleren Zonen, wenn noch viele Spielerinnen und Spieler leben. Konzentriere dich darauf, den Vengeance Dash bewusst einzusetzen, damit die Treffer direkt für die Quest zählen.

Delulu-Quests: Nur am Wochenende verfügbar

Delulu ist der Modus mit Proximity-Chat, der nur an Wochenenden aktiv ist. Plane also gezielt ein paar Runden, wenn du diese Aufgaben abschließen willst.

Delulu-Quest Benötigte Menge Triff Squads in verschiedenen Matches (Squads beitreten) 8 Öffne gruppengesicherte Vorratslieferungen oder gruppengesicherte Truhen 3 Belebe verschiedene Spieler wieder 3 Füge Gegnern Schaden zu, während du in einem Squad spielst 1000 Stelle für andere Spieler Lebenspunkte wieder her 300 Führe ein Emote innerhalb von 10 Metern zu einem anderen Spieler in verschiedenen Matches aus 3 Erreiche die Top 10, während du in einem Squad spielst 2

Gerade Heil- und Revive-Aufgaben erledigst du am besten, wenn du bewusst Support spielst: Med-Mist, Medkits, Chug Splashes und Shield-Items immer parat halten.

Meilenstein-Quests: Stetige XP nebenbei

Meilensteine laufen im Hintergrund mit. Du bekommst immer wieder XP-Schübe, ohne aktiv daran denken zu müssen. Trotzdem hilft es, die Ziele zu kennen.

Meilenstein-Quest Benötigte Menge Bedanke dich beim Busfahrer 10 Eliminiere Spieler 30 Gib Gold aus 5000 Überlebe Sturmkreise 25 Füge Gegnern Schaden zu 5000 Überlebe andere Spieler 750

Wenn du regelmäßig spielst, fallen diese Ziele fast automatisch. Gerade das Bedanken beim Busfahrer solltest du dir zur festen Routine machen. Das sind schnelle, kostenlose XP jedes Match.

