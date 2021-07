Fortnite: Ferrari-Crossover – Das erste offiziell lizenzierte Fahrzeug

Der Ferrari 296 GTB in Fortnite ist in Kapitel 2 Season 7 aktuell verfügbar. - (C) Epic Games, Ferrari

Fortnite ist wie eine Schachtel Pralinen: Man weiß nie was als Nächstes kommt. Dieses Mal gibt einen Ferrari und passende Items in Fortnite. Und das kam unverhofft.

Wenn man in der Videospiele-Welt einen König für Crossovers wählen müsste, dann wäre es – ohne Frage – Fortnite. Egal ob DC, Marvel, Star Wars oder Rapper: Alles kann als Crossover in Fortnite dienen.

Fortnite hat nun sein erstes offiziell lizenziertes Fahrzeug bekommen. Der Ferrari 296 GTB, dessen Ankunft Epic am Mittwoch zum ersten Mal angeteasert hat, indem es einen Screenshot des Ferrari-Abzeichens im Spiel twitterte.

Nun hat Epic Games das Ferrari-Crossover bestätigt. Fortnite-Spieler können den 296 GTB auf der Battle Royale-Insel finden und benötigen ihm, wenn sie bestimmte Ferrari-Herausforderungen meistern möchten. Beende ein Zeitfahren, erreiche die Höchstgeschwindigkeit und fahre ihn durch den Sturm. Das Auto findet man im neuesten Update von Fortnite und die Ferrari-Gegenstände können im Item-Shop gekauft werden.

Das Auto selbst, der Ferrari 296 GTB, ist derzeit noch nicht auf den Markt. Die aktuelle siebente Season von Kapitel 2 des Battle Royale-Pop-Kultur-Spiels von Epic Games ist in Bezug auf Crossover etwas müde geworden. Season 5 war so gefüllt mit Crossover, dass manche Spieler schon gar nicht mehr wussten welches Crossover gerade aktuell war.

Derzeit kursieren Gerüchte, dass Sängerin Ariana Grande ihr eigenes virtuelles Konzert in Fortnite bekommt.

Welche Fortnite Crossover sind für die Zukunft geplant?

Derzeit kursieren einige Gerüchte zu Season 8 sowie zu Kapitel 3 von Fortnite. So soll es in der nächsten Season Naruto auf die Battle Royale-Insel schaffen. Außerdem soll es eine “explosive Kunai-Waffe” geben.

Weitere Gerüchte besagen das zuvor genannte Ariana Grande-Konzert (Epic Games-Mitarbeiter sollen bereits Tests abgeschlossen haben) sowie ein Crossover mit dem Suicide Squad. Auch weitere Justice League-Charaktere sollen den Anschluss an Fortnite finden.

Der Reddit-Leak zu Kapitel 3 von Fortnite geht sogar noch weiter. So soll gegen Ende der aktuellen siebten Season der Cube zurückkehren. Dieser wird kontrolliert von einem unbekannten Queen-Charakter, der in Kapitel 3 eine große Rolle spielen wird. Was weniger überrascht: Kapitel 3 wird die Karte wieder komplett umgestalten. So soll auch der Standort von “The Seven” in Kapitel 3 enthüllt werden.

Season 8 von Kapitel 2 soll etwas namens “The Sideways” enthalten, also ähnliche Monster wie in Stranger Things oder Wird Monster. Der Reddit-Leak spricht sogar von “reitbaren Monstern/Mechs”, die irgendwann noch in Kapitel 2 kommen werden.

Fortnite ist aktuell für alle aktuellen Plattformen verfügbar.