Weihnachten ohne Fortnite: Login-Ausfall legt Epic-Games-Server lahm

Für viele gehört es zur Weihnachtsroutine: Konsole an, Freunde online, ein paar entspannte Runden spielen. Doch ausgerechnet zu den Feiertagen wurde daraus für zehntausende Spieler Frust pur. Fortnite ist aktuell nur schwer erreichbar und der Ausfall trifft Fans weltweit zur denkbar schlechtesten Zeit.

Bereits gestern am frühen Abend (nachmittags) schossen die Störungsmeldungen in die Höhe. In der Spitze wurden hunderte Ausfälle gleichzeitig gemeldet. Kurz darauf bestätigte Epic Games das Problem offiziell.

Epic bestätigt „Major Outage“

Laut dem offiziellen Status-Portal von Epic Games handelt es sich um einen schweren Login-Ausfall. Spieler können sich nicht anmelden oder werden aus laufenden Sessions geworfen. Betroffen ist dabei nicht nur Fortnite, sondern auch Rocket League und Fall Guys.

Der Entwickler teilte mit, dass bereits an einer Lösung gearbeitet wird. Allerdings warnte das Unternehmen auch davor, dass das Ausrollen eines Fixes dazu führen kann, dass aktuell eingeloggte Spieler aus dem Spiel fliegen. Wer danach keinen Zugriff mehr hat, soll regelmäßig die Statusseite prüfen.

Die offizielle Lage laut Epic:

Login-Probleme bei Epic Online Services

Fortnite-Logins zeitweise nicht möglich

Erholung der Server läuft, aber noch nicht stabil

Ausfall trifft Fans besonders hart

Der Zeitpunkt könnte kaum schlechter sein. Viele Spieler haben über die Feiertage endlich Zeit und Fortnite ist für viele das Treffpunkt-Spiel schlechthin. Entsprechend voll sind soziale Netzwerke mit Frust, Memes und Beschwerden.

Laut dem Entwickler haben sich die Dienste inzwischen teilweise erholt. In den frühen Morgenstunden des 25. Dezember meldete das Unternehmen, dass sich Fortnite-Logins langsam stabilisieren. Dennoch treten weiterhin vereinzelt Probleme auf. Epic Games betont, dass die Situation weiter überwacht wird. Spieler sollen bei Login-Fehlern einige Minuten warten und es erneut versuchen.

Der Ausfall zeigt einmal mehr, wie abhängig moderne Spiele von stabilen Servern sind. Selbst ein globaler Gigant wie Epic ist nicht immun gegen großflächige Störungen. Und wenn sie auftreten, trifft es Millionen gleichzeitig. Hoffentlich passiert so etwas nicht beim nächsten Live-Event.

Für einige Fortnite-Fans bleibt dieses Weihnachtsfest deshalb unfreiwillig spielfrei. Ob die Server für die restlichen Feiertags-Sessions vollständig stabil laufen, bleibt abzuwarten. Bis dahin gilt: Statusseite im Auge behalten und hoffen, dass Weihnachten nicht komplett ohne Victory Royale endet. Immerhin ist Epic hier offen. Genauso wie bei seinen Banns und Klagen, die sogar für öffentliche Entschuldigungen sorgten.

