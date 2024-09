Fortnite: Controller-Spieler müssen Änderungen erwarten

Du spielst mit Controller Fortnite? Nun, dann wird sich einiges ändern. Die Zielhilfe (Aim Assist) für Controller-Spieler wird überarbeitet.

Fortnite, der beliebte Battle-Royale-Titel, sorgt seit sieben Jahren für Diskussionen zwischen Controller-Spielern und Spielern, die Maus und Tastatur nutzen. Ein heißes Thema war dabei stets die Zielhilfe. Controller-Spieler verteidigen die Funktion, während Maus- und Tastaturspieler oft dagegen wettern. Besonders in der kompetitiven Szene steht fest: Maus und Tastatur dominieren. Weil viele meinen, dass die Zielhilfe für Controller nicht stark genug ist. Doch Epic Games hat andere Pläne.

In einem der neuesten Updates hat Epic Games ein System namens „menschliche Zielhilfe“ eingeführt. Anstatt die Zielhilfe „übermenschlich“ wirken zu lassen, versucht das neue System, menschliche Reaktionen nachzuahmen. Das Ziel ist es, den Controller-Spielern eine realistischere Unterstützung zu bieten, die besser zu ihrer Spielweise passt. Das bedeutet, dass die Zielhilfe in den ersten Momenten vielleicht nicht so stark erscheint wie zuvor, aber langfristig will Epic Games dadurch eine feinere Abstimmung ermöglichen.

Laut Epic Games wurde die Zielhilfe so angepasst sein, dass sie auf allen Plattformen – also Konsolen, PC und sogar Mobilgeräten – realistischer auf menschliche Reaktionen eingeht.

Ziel der Entwickler ist es, für alle Spieler, egal ob Anfänger oder Profi, eine ausgewogene und faire Spielerfahrung zu schaffen.

Human-like aim assist is live in Fortnite! This was mostly my baby, so I’m super excited about it!

For most players this will be a very subtle change, but there’s a lot of questions about „is it better? is it worse? what is it?“ so I thought I’d flesh it out a bit.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*

🧵 pic.twitter.com/8LDfcTNBUm

— Jibb Smart 🎮 (@JibbSmart) September 17, 2024