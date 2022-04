FIFA 22: EA SPORTS gibt neue Item-Reihe “FUT Captains” bekannt

Electronic Arts gab eine neue Reihe von zeitlich begrenzten Spezial-Items in EA SPORTS FIFA 22 bekannt: FUT Captains. Diese Items sind eine Hommage an die größten Kapitäne des Weltfußballs, sowohl aus der Vergangenheit als auch der Gegenwart. Zum ersten Mal wird es Spielerversionen von historischen Inhalten geben.

Die Items sind vom 8. April bis 22. April 2022 verfügbar.

FIFA 22: Alles zu den FUT Captains

Zudem wird auch es zehn “FUT HERO Captains” geben. FUT-Heroes werden ihr eigenes einzigartiges, von Heroes inspiriertes FUT-Captains-Item erhalten. Neun werden in Packs erhältlich sein und eines wird als Squad Building Challenges (SBC) veröffentlicht. Einige FUT-Hero-Captains werden im Vergleich zu ihrer ursprünglichen FUT-Hero-Version eine andere Liga und Position haben, je nachdem, wo sie zu jener Zeit Kapitän waren.

FUT Captains werden in zwei Teams mit einem Zusatz-Release in EA SPORTS FIFA 22 integriert, das erste davon mit elf Captains und vier HERO Captains erscheint am 08. April um 19:00 Uhr. Für Deutschland sind die Captains Marco Reus von Borussia Dortmund, Christian Günter vom SC Freiburg und Jonas Hector vom 1. FC Köln dabei. Als HERO Captains stehen Antonio Di Natale, Freddie Ljungberg, Clint Dempsey und Diego Milito zur Auswahl. Der Zusatz-Release erscheint am Sonntag, den 10. April um 19:00 Uhr.

Eine vollständige Liste über alle Spieler findet man auf der offiziellen Homepage von EA.

Das zweite Team erscheint am 15. April 2022, der Zusatz-Release dann am 17. April 2022.

FIFA 22 ist für Windows PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One verfügbar. Für die Nintendo Switch gibt es eine Legendary Version. Bereits nach dem Release letztes Jahr wurden 30.000 Spieler gesperrt, die einen FUT-Exploit nutzten.