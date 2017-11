FIFA 19 das letzte seiner Art? – Setzt EA in Zukunft auf ein anderes Modell?

Die Xbox One X- sowie die PlayStation 4 Pro-Version von Destiny 2 wird in Sachen Optik der PC-Version nachziehen und ein 4K-Update bekommen.

Zusammen mit dem Add-On „Fluch des Osiris“ soll der 4K-Patch kommen und HDR (High Dynamic Range) unterstützen. Die Xbox One X-Version soll in nativen 4K dargestellt werden und die PlayStation 4 Pro-Version setzt auf die dynamische Variante. Destiny 2 für PS4 Pro unterstützte bisher die „Checkerboard-Technologie“, welche ein besseres Bild darstellt. Bungie wird diese Variante wahrscheinlich durch die dynamische Variante austauschen.

Die erste Erweiterung, Fluch des Osiris, für Destiny 2 erscheint am 5. Dezember 2017. Der DLC wird deutlich größer ausfallen als noch The Dark Below aus Destiny (1). Dieser sorgte bei den Gamern für reichlich Ärger, da das Preis/Leistungsverhältnis in puncto Inhalte keineswegs passte. Fluch des Osiris bringt uns auf den Planeten Merkur und erzählt die Geschichte des Turm-Hüters Osiris. In neuen Missionen muss man den Planeten von den Vex retten. Für die PS4-Variante wird es zudem eine neue, exklusive Map geben.

