ESF und Coca-Cola bieten nun vereint auch der gewaltigen österreichischen Community die einzigartige Möglichkeit, sich mit den Besten zu messen. Der Coca-Cola FIFA 19 eCup ist dabei das größte „FIFA 19 Einzelspieler Turnier des Landes“ zu werden.

Bis März haben alle FIFA Begeisterten die Chance sich bei insgesamt vier Online-Qualifiern für das grandiose Finale am Electronic Sports Festival zu qualifizieren. Die besten eSports-Athleten spielen, wie Sandra Krenn ankündigt, um einen enormen Preispool von 7.000€ und werden zusätzlich noch mit exklusiven Sachpreisen von Coca-Cola belohnt. Die Online-Qualifier werden dabei in einem KO-System gespielt. Es wird also extrem spannend!

Lorenz Edtmayer, Electronic Sports Festival Geschäftsführer & Gründer: „FIFA, als eines der beliebtesten und familienfreundlichsten Spiele der globalen Gaming-Welt, ist uns ein besonderes Anliegen. Als Österreichs Marktführer & Pioneer im eSports freuen wir uns sehr mit Coca-Cola den perfekten Partner gewonnen zu haben, um FIFA eSports auch in Österreich auf ein komplett neues Level zu heben und der Community erneut ein innovatives und packendes Eventformat zu präsentieren“.

Die Online-Qualifier finden an folgenden Tagen statt:

Samstag, 24. November 2018

Samstag, 26. Jänner 2019

Samstag, 16. Februar 2019

Samstag 16. März 2019

Am großen ESF – Electronic Sports Festival 2019 werden sich schlussendlich die besten 8 FIFA-eSportler aus den Qualifier um den begehrten Titel des besten heimischen FIFA-Spielers matchen. Mit dabei sind natürlich auch nationale Szenegrößen, die das FIFA19-Turnier vor Ort am Electronic Sports Festival 2019 kommentieren und analysieren.

Die Anmeldung ist ab sofort für alle offen und kostenlos!

Alle Informationen zum Coca-Cola FIFA 19 eCup finden sich hier: www.esports-festival.com/eCup

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.