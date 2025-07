25.500 Fans feiern Österreichs größtes Gaming-Wochenende in Wien

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Wien – Bei hochsommerlichen Temperaturen verwandelte sich das Austria Center Vienna im 22. Wiener Gemeindebezirk am Wochenende in das pulsierende Herz der österreichischen Gaming-Szene. Insgesamt 25.500 Besucherinnen und Besucher strömten zum A1 Austrian eSports Festival und dem Spielefest Wien, flankiert von einem bunten Food Festival. Das Megaevent vereinte digitale E-Sport-Action, analoge Brettspiel-Highlights, Cosplay, Popkultur und Job-Perspektiven. Das bisher größte Gaming-Event des Landes.

Das A1 eSports Festival bot spannende Matches mit den besten deutschsprachigen Teams und Solo-Spielerinnen und Spieler in Disziplinen wie League of Legends, VALORANT, Teamfight Tactics und Rocket League. Auf der größten E-Sport-Bühne Österreichs ging es um über 15.000 Euro Preisgeld. Zu den Siegern gehörten unter anderem Unicorns of Love Sexy Edition, Eintracht Frankfurt und Sascha „AFW 5454“ Thomas.

Werbung

Neben den Profi-Turnieren gab es zahlreiche Community-Wettbewerbe, bei denen sich Fans in Tekken 8, Fortnite oder Mario Kart direkt vor Ort beweisen konnten.

Analoges Spieleparadies mit über 1.000 Spieltischen

Wer lieber Würfel statt Maus bewegt, wurde beim parallel stattfindenden Spielefest Wien fündig. Österreichs größte Spielothek lud mit tausenden Brettspielen zum kostenlosen Ausprobieren ein. Mehr als 1.000 betreute Spieltische, erfahrene Guides und Highlights wie Magic: The Gathering, Pokémon TCG, Warhammer 40K oder exklusive Messeangebote sorgten für Begeisterung bei allen Besuchern.

Ein optisches Highlight war der Cosplay-Catwalk, bei dem detailverliebte Kostüme aus Games, Anime und Film präsentiert wurden. Das Cosplay Village und die Artist Alley boten Raum für Selfies, Kunstwerke und Mitmachaktionen. Bastelstationen, Arts & Crafts Workshops und selbst designte Spiele rundeten das kreative Angebot ab.

Werbung

Gaming als Karriere: Bildung und Jobs am Festival

Auch Österreichs Bildungseinrichtungen nutzten das Event: Zehn Fachhochschulen und Universitäten präsentierten Studiengänge aus dem Gaming- und Medienbereich. In der Job Zone informierten Unternehmen wie A1, ASFINAG oder Austro Control über aktuelle Jobangebote und Karrieremöglichkeiten in der wachsenden Digitalbranche.

Die Mischung aus digitalem E-Sport, analogem Spielefest, kreativer Popkultur und Bildungsangebot macht das Kombi-Event einzigartig in Europa. Organisator Manuel Haselberger sieht das Festival auf internationalem Kurs: „Mit 25.500 Besucherinnen und Besuchern und wachsender Reichweite setzen wir ein Zeichen für den Gaming-Standort Österreich.“

Auch Spielefest-Mitorganisator Kevin Trau zieht ein positives Fazit: „Von jung bis alt – das Festival war ein Erlebnis für alle.“