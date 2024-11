Epic Games Store: Sichert euch am 21.11. dieses Game kostenlos

Der Epic Games Store bietet kostenlose Spiele im November 2024 an. Ab dem 21. November 2024 ist das Spiel Beholder kostenlos verfügbar. In Beholder spielst du den Verwalter eines Apartmentkomplexes in einer totalitären Zukunft. Deine Aufgabe ist es, die Mieter zu überwachen, ihre Gespräche abzuhören und verdächtige Aktivitäten zu melden. Die Entscheidungen, die du während des Spiels triffst, beeinflussen den Verlauf der Geschichte und führen zu unterschiedlichen Enden. Oben genannter Store bietet jeden Donnerstag kostenlose Spiele an, und im November 2024 sind dies Castlevania Anniversary Collection und Snakebird Complete. Diese beiden Spiele sind vom 14. bis 21. November kostenlos verfügbar. Auch im Xbox Game Pass kamen für den November 2024 neue Titel hinzu.

Castlevania Anniversary Collection umfasst acht Titel aus der berühmten Castlevania-Reihe, darunter klassische Spiele wie Castlevania, Castlevania II: Simon's Quest und Castlevania III: Dracula's Curse. Snakebird Complete ist ein Rätselspiel, das über 120 Levels bietet, in denen du Früchte sammeln und durch tückische Leveldesigns schlängeln musst, um den Ausgang zu erreichen.

Die Entscheidungen, die du während des Spiels triffst, haben weitreichende Konsequenzen und führen zu unterschiedlichen Enden. Beholder wurde bei seiner Veröffentlichung überwiegend positive Bewertungen erhalten und hat eine „Sehr Positive" Bewertung auf Steam. Das Spiel dauert im Durchschnitt sechs Stunden und bietet eine einzigartige Spielmechanik, die es von anderen Spielen unterscheidet. Der Epic Games Store bietet regelmäßig kostenlose Spiele an, um ihren Benutzern eine Vielzahl von Spielen zur Verfügung zu stellen. Diese Promotionen sind eine großartige Gelegenheit für Spieler, neue Spiele auszuprobieren, ohne dafür zu bezahlen. Wenn du ein Fan von Rätseln und dystopischen Geschichten bist, ist Beholder definitiv einen Blick wert.

