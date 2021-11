Epic Games Store: Kostenlose Spiele der nächsten Wochen bestätigt

Dead by Daylight gibt es im Dezember 2021 kostenlos im Epic Games Store. - (C) Behaviour Interactive, Epic Games - Bildmontage DG

PC-Spieler dürfen sich freuen, denn der Epic Games Store verschenkt im Dezember wieder kostenlose Spiele. Und weil das Christkind auch heuer wieder brav ist gibt es Dead by Daylight und While True: learn() zwischen dem 2. und 9. Dezember 2021 kostenlos. Aber das ist erst der Anfang!

Die beiden Titel ersetzen theHunter: Call of the Wild und das Antstream – Epic Welcome Pack, die derzeit bis zum 2. Dezember kostenlos heruntergeladen werden können.

Advertisment

Anfang des Jahres sagte Epic, dass ihr Games Store seit dem Start im Dezember 2018 über 160 Millionen Spieler hat. Seit dem Start des Dienstes verschenkte Epic Spiele (oder 103 im Jahr 2020). Immerhin haben diese, wenn man sich alle kaufen würde, einen Wert von über 2.300 Euro! Wie Epic Games sagte haben Spieler über 749 Millionen Mal kostenlose Spiele beansprucht.

Epic Games Store: “Black Friday Sale” vom 23. bis 30. November

Die Angebote reichen von Rabatten von 10 bis zu 95 Prozent!

So gibt es Spiele wie Alien Isolation für -75%, Back 4 Blood für -30%, Far Cry 6 für -17% um 49,79€ in der Standard-Edition, Horizon Zero Down Complete Edition für -50% oder das aktuelle Rider’s Republic für -25% um 44,99€.

Erst gestern wurde die Übernahme von Harmonix bekanntgegeben, den Schöpfern von Spielen wie Rock Band, die “musikalische Reisen und Gameplay für Fortnite” entwickeln sollen.