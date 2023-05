Geheime Beta-Welt "GameTestDungeon" in Zelda: Breath of the Wild entdeckt bietet neue Möglichkeiten und Funktionen. Alle Fakten im Video.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Eines der erfolgreichsten Switch-Spiele aller Zeiten - © Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, eines der meistgespielten Nintendo Switch-Spiele aller Zeiten, hat eine geheime Beta-Welt namens GameTestDungeon. Diese Welt ist die einzige Beta-Welt, die noch intakt und nutzbar ist und bietet Spielern eine Fülle neuer Möglichkeiten und Funktionen. In einem kürzlich veröffentlichten Video wurde diese Welt näher vorgestellt und wir haben alle wichtigen Fakten für dich zusammengefasst.

Zunächst einmal ist der Name der Beta-Welt “GameTestDungeon”. Diese Welt ähnelt dem bekannten Schreinen und lädt auch Schreine im “DungeonXXX”-Syntax, also zum Beispiel Dungeon005 oder Dungeon128. Es gibt jedoch einige Unterschiede zu den bekannten Mini-Dungeons im Spiel.

Zelda: Breath of the Wild – Das bietet die “verlorene Beta-Welt”

Der erste Unterschied ist, dass in GameTestDungeon sowohl die Schrein- als auch die Kampfmusik fehlen. Dies kann jedoch behoben werden, indem man die Musik manuell einfügt. Der zweite Unterschied ist, dass nur das Schrein-/Mapmodell fehlt bzw. nicht mehr gelesen wird. Auch hier kann Abhilfe geschaffen werden, indem man diese Modelle manuell hinzufügt, wie Modder Waikuteru die Sache gelöst hat.

Der dritte Unterschied ist der interessanteste: Die anfänglichen Spawn-Koordinaten werden immer bei 0,0,0 (X,Y,Z) sein, egal wie man diese einstellt. Dies kann für Mod-Ersteller von Vorteil sein, da sie so bestimmte Spawn-Punkte im Spiel definieren können.

Der vierte Unterschied betrifft das Speichersystem in der Welt. Obwohl man in GameTestDungeon speichern kann, wird man beim Laden des Spielstandes nicht in die Beta-Welt zurückgebracht, sondern an den letzten Ort, der NICHT in der GameTestDungeon-Welt ist. Der Fortschritt, den man in der Welt gemacht hat, wird jedoch unabhängig davon gespeichert. Dies kann für Mod-Ersteller ein Vorteil sein, da sie so bestimmte Fortschritte im Spiel definieren können.

Neue Möglichkeiten und Funktionen

Insgesamt bietet GameTestDungeon eine neue Erfahrung für Zelda: Breath of the Wild-Spieler und Mod-Ersteller. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es sich um eine Beta-Welt handelt und daher einige Funktionen fehlen oder nicht vollständig implementiert sind. Dennoch bietet die Welt viele neue Möglichkeiten und Funktionen, die es wert sind, erforscht zu werden.

Wenn du mehr über GameTestDungeon erfahren möchtest, solltest du das kürzlich veröffentlichte Video ansehen, das alle wichtigen Fakten zu dieser geheimen Breath of the Wild-Welt enthält.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist für Nintendo Switch und Wii U (seit 3. März 2017) verfügbar. Die meisten Modder verwenden die Wii U-Version, um ihre Spielinhalte zu erstellen. In wenigen Tagen, genauer am 12. Mai, kommt der Nachfolger: Tears of the Kingdom.