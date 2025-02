EA FC 25: Mit diesem Trick verwandelst du jeden Freistoß

Ein Spieler in EA FC 25 hat eine unfehlbare Methode entdeckt, um jeden Freistoß mit nur wenigen einfachen Schritten auszuführen. In FIFA 23 wurden die Freistöße überarbeitet, sodass du die volle Kontrolle darüber hast, wo du den Ball triffst, um die Richtung, die Flugbahn und den Schwung des Schusses oder Passes zu verändern. Freistöße werden zudem mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit, Drehung und Präzision ausgeführt, wenn ein Spieler den Spielstil Dead Ball+ besitzt.

Dabei wird die Flugbahn des Balls in maximaler Länge angezeigt, sodass es extrem einfach ist, zu sehen, wohin ein Freistoß gehen wird. Ohne den Dead Ball PlayStyle ist es schwierig, einen Schuss perfekt zu platzieren, da die Linie weniger Informationen preisgibt. Ein Spieler hat jedoch einen Weg gefunden, Freistöße unabhängig vom PlayStyle erfolgreich auszuführen.

How to score free kicks every time on FC 25

• ✅ Outside foot curled

• ✅ Aim between wall & GK

• ✅ 90% Power

• ✅ Left foot player on left

• ✅ Right foot player on right

For those that missed the tutorial before 🫡

pic.twitter.com/taryUqRjk6

— EAFC 25 News (@FIFA22_INFO) February 7, 2025