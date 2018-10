Via Target, einer der größten Einzelhändler in den USA nach Wal-Mart wurde nun neues LEGO zum Videospiel Overwatch geleaked.

Den Leak berichtete die LEGO-Fanseite „The Brick Fan“, was dazu führt, dass wir einen Vorgeschmack darauf bekommen, was LEGO und Blizzard am Markt bringen werden. Leider gibt es dazu noch keine Veröffentlichungstermine. Die Preise werden zwischen 15 und 80 US-Dollar angegeben, je nach Größe der LEGO-Sets.

LEGO Overwatch

Ob alle LEGO-Sets auch am europäischen Markt erscheinen werden bleibt abzuwarten. Auf der britischen LEGO-Seite zu Overwatch findet man den Hinweis „Coming Soon“.

Quelle: TheBrickFan

