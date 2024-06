Dragon’s Dogma 2: Capcom veröffentlicht Juni-Update

Der Entwickler von Dragon’s Dogma 2, Capcom, hat ein neues Update für das Spiel veröffentlicht, das die Qualität der Speicherplätze im Spiel verbessert, neue Einstellungsmöglichkeiten bietet und eine Reihe von Bugs behebt. Es ist das zweite Update für den Titel innerhalb eines selben Monats. Mit dem letzten Patch, der am 31. Mai veröffentlicht wurde, wurde das Inventar der Spieler deutlich verbessert, indem das maximale Inventarlimit um das Dreifache erhöht wurde. Das neueste Update verbessert diesen Aspekt des Spiels weiter, indem es eine Reihe von Änderungen einführt, die den Spielern mehr Kontrolle über ihr Inventar geben.

Unter den verschiedenen Verbesserungen im Lagerbereich von Dragon’s Dogma 2 ist die vielleicht wichtigste die Erhöhung der maximalen Anzahl von Gegenständen eines Typs, die Spieler speichern können, von 99 auf 999. Das Ausrüsten von Rüstungen über das Lagermenü funktioniert auch, wenn der Spieler in einer Berufungsgilde ist und die Berufung wechselt. Wenn ein Spieler versucht, mehr als die maximal erlaubte Anzahl an Gegenständen zu lagern, passt sich das Spiel nun an, um sicherzustellen, dass automatisch die maximal erlaubte Anzahl an Gegenständen im Lager behalten wird.

A new update for Dragon’s Dogma 2 is available now on all platforms. It includes additions and adjustments to the storage, as well as fixes to various issues.https://t.co/waEdG0ntSv

We will keep you posted for future updates.#DD2 #DragonsDogma2 pic.twitter.com/oe1CU3VrGP

— Dragon’s Dogma (@DragonsDogma) June 27, 2024