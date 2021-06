Doom Eternal Entwickler id Software arbeitet an neuem Spiel

© id_Software

Eines der herausragenden Spiele aus dem Jahr 2020 war Doom Eternal von id Software. In der Zwischenzeit gab es zwei DLC-Erweiterungen für Doom Eternal, aber laut einem Beitrag im Australian Classification Board (ACB) scheint sich id Software auf ihre nächste große Veröffentlichung vorzubereiten.

Überraschen die Doom-Macher mit neuer ID ?

id Software ist ein 1991 gegründetes Videospielstudio aus Richardson, Texas. Im Laufe der Jahre hat es einige der einflussreichsten Ego-Shooter aller Zeiten hervorgebracht. Darunter Doom, Quake und Wolfenstein. Als Tochtergesellschaft von ZeniMax Media Inc. hat id Software in erster Linie Doom-Spiele entwickelt, wobei die anderen Franchises von Studios wie MachineGames und Wolfenstein geleitet werden.

Am 28. Juni erschien auf der ACB-Website eine neue Spieleliste mit dem Titel PROJECT 2021B. Die Auflistung enthält eine Aufschlüsselung des thematischen Inhalts des Spiels, der bei den Veröffentlichungen von id Software selbstverständlich erscheint. Ein blaues „M“ in der Kategorie „Gewalt“ weist auf eine „Reife“-Bewertung hin. Gelbe Kreise in den Kategorien „Themen“ und „Sprache“ deuten auf „erwachseneres Publikum hin. Mit Doom und Quakes Erfolgsbilanz explosiver Waffen und übertriebener Gewalt, wie der Sentinel Hammer aus The Ancient Gods, wird dieses neue Spiel die Formel von id Software möglicherweise nicht drastisch ändern.

Erwartet Fans ein neues Quake Multiplayer Erlebnis?

Eine weitere merkwürdige Information stammt aus dem Abschnitt mit dem Titel „Verbraucherratschläge“. Dieser besagt, dass das kommende Spiel „Gewalt“ und „Online-Interaktivität“ beinhalten wird. Doom hat in den letzten beiden Teilen Multiplayer-Modi vorgestellt, aber in keinem Fall waren diese Modi die Hauptattraktion dieser Spiele. Mit Gerüchten über einen Quake-Neustart mit einer weiblichen Protagonistin, wäre diese Auflistung als Einstieg in die überwiegend auf Mehrspieler ausgerichtete Serie sinnvoller.

Dies ist nicht das erste Mal, dass ein Spiel von id Software durch das ACB durchgesickert ist. Anfang dieses Jahres wurde id Software im ACB PROJECT 2021A aufgeführt, einem VR-Titel, der schließlich zu Doom 3: VR Edition für PlayStation VR wurde. In Anbetracht der Ähnlichkeit in den Namen der beiden ursprünglichen Auflistungen und der Tatsache, dass PROJECT 2021A tatsächlich eine Veröffentlichung wurde, ist es wahrscheinlich, dass dies ein legitimer Titel ist, der in den kommenden Monaten weitere Informationen erhalten wird.

Zwischen id Software, die Arkane Studios bei Redfall hilft, dem anhaltenden Support für Doom Eternal und jetzt dieser Entwicklung, ist das Studio derzeit sicherlich sehr beschäftigt. Es sieht so aus, als hätten Fans der bewährten ZeniMax-Ego-Formel viele Spiele, auf die sie sich freuen können.

Doom Eternal ist für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.