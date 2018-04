Microsoft hat eine Liste mit 19 originalen Xbox Spielen veröffentlicht, die demnächst über die Abwärtskompatibilität auf der Xbox One verfügbar sein werden.

Auf der Liste befinden sich unter anderem namhafte Titel, wie The Elder Scrolls III: Morrowind, Coner: Live & Reloaded (das Conker’s Bad Fur Day Remake) und BioWares Jade Empire.

Die Spiele werden in zwei Wellen veröffentlicht. Die erste kommt am 17. April und die zweite am 26. April.

Zusätzlich erhalten ein paar Xbox 360 Titel mit dem Update vom 10. April Optimierungen für die Xbox One X. Darunter fallen Red Dead Redemption, Gears of War 2, Portal 2 und Sonic Generations.

Für die Abwärtskompatibilität gilt wie immer, wenn ihr das Spiel physisch besitzt, könnt ihr es einfach in die Xbox One einlegen, besitzt ihr es digital, könnt ihr den Download über den Reiter „Meine Spiele“ starten.

April 17

Blinx: The Time Sweeper

Breakdown

Conker: Live & Reloaded

The Elder Scrolls III: Morrowind

Hunter: The Reckoning

Jade Empire

Panzer Dragoon Orta

SSX 3

April 26

Destroy All Humans

Full Spectrum Warrior

Mercenaries: Playground of Destruction

MX Unleashed

Panzer Elite Action: Fields of Glory (Europe only)

Star Wars: Battlefront

Star Wars: Battlefront II

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars: Jedi Starfighter

Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords

Star Wars Republic Commando

via Gamespot