Disney & Marvel kündigen Spiele-Showcase für 9. September an

Disney & Marvel Games Showcase - (C) Marvel, Disney

Die Liste der Showcases wird länger: Disney & Marvel werden ihr allererstes Showcase am 9. September 2022 abhalten.

Was werden wir sehen? Wer ist nicht weiß, dazu zählen Inhalte von Disney, Pixar, 20th Century Studios, Lucasfilm (Star Wars) und Marvel. Mehr dazu weiter unten.

Wer ist nicht weiß, dazu zählen Inhalte von Disney, Pixar, 20th Century Studios, Lucasfilm (Star Wars) und Marvel. Mehr dazu weiter unten. Wann? Am 9. September um 22:00 Uhr MEZ (deutscher Zeit).

Am 9. September um 22:00 Uhr MEZ (deutscher Zeit). Wo? Den Livestream kannst du via YouTube oder Twitch verfolgen.

Moderiert wird die Show von Blessing Adeoye, Moderator und Produzent von Kinda Funny.

WERBUNG

Welche Spiele plant Disney & Marvel zu zeigen?

Es gibt ein Marvel-Spiel, dass bisher noch nicht enthüllt wurde. Mitwirkend soll Uncharted-Autorin Amy Hennig sein. Sie schreibt auch für ein bisher unangekündigtes Star Wars-Spiel, vielleicht auch ein heißer Kandidat für das Showcase am 9. September.

Folgende Spiele wurden bestätigt:

Disney Dreamlight Valley

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Neue Inhalte)

Marvel’s Midnight Suns

Das kürzlich verschobene Avatar: Frontiers of Pandora dürfte wohl ganz sicher gezeigt werden. Aus dem Disney- und Marvel-Universum gibt es wirklich eine Vielzahl an Spielen, an denen derzeit gearbeitet wird. Nicht zu vergessen Spider-Man 2 und Wolverine von Insomniac. Einziger Wehrmutstropen: Die beiden Titel sollen nicht vor 2024 erschienen. Für ein Games Showcase dürfte es wohl zu früh sein.

Passend zum Thema