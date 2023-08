Disney Dreamlight Valley: Dagoberts Laden erklärt

Geld ist dort immer willkommen!

Disney Dreamlight Valley verfügt über einen umfangreichen Katalog an Möbeln, Kleidung und Accessoires, die die Spieler sammeln können. Während ausgewählte Gegenstände exklusiv für Star Path-Veranstaltungen oder den In-Game Premium Shop sind, können die meisten dieser Gegenstände im Laden von Dagobert Duck erworben werden.

Das Spiel verfügt über einen Sammlungsreiter, in dem die Spieler überprüfen können, welche Kleidungsstücke und Möbel sie gesammelt haben, und die Gesamtanzahl der Möbel in jeder Kategorie anzeigen können.

Dagoberts Laden bietet faire Preise für eine verschiedene Auswahl an Gegenständen welche sich jeden Tag ändern. Dreamlight Valley bietet über 1500 Möbelstücke und über 900 Kleidungsstücke und Accessoires, daher ist es für Spieler, die ihre Kataloge vervollständigen möchten, ein Muss, den Laden einmal am Tag zu besuchen.

Wie man Dagoberts Laden eröffnet:

Dagoberts Laden ist bereits im Trailer von Disney Dreamlight Valley zu sehen. Bevor Spieler auf diesen jedoch zugreifen können, muss man die Quest “Sinn des Geldes” abschließen. Diese Quest ist Teil der anfänglichen Serie von Hauptquests in Disney Dreamlight Valley und kann begonnen werden, indem man mit Dagobert Duck auf dem Platz spricht.

Um seinen Laden zu reparieren und zu öffnen, müssen die Spieler mit dem blauen “verschlossen” Schild vor dem Laden interagieren und 1000 Sternmünzen bezahlen. Die Spieler können Sternmünzen verdienen, indem man Nacht-Dornen in den zugänglichen Biomen beseitigt. Aber auch durch das Ernten von Gemüse und Sammeln anderer Materialien welche man an Goofys Stand verkauft, welcher freigeschaltet wird, indem man Goofy findet und seine Quest “Angelausflug” abschließt.

Sobald die Spieler Dagoberts Laden freigeschaltet haben, kann er am ersten Geschäftstag des Ladens aus einer festen Auswahl an Gegenständen stöbern und kaufen. Danach wird Dagobert eine zufällige Auswahl an Möbeln, Kleidung und Accessoires anbieten. Der Laden ist rund um die Uhr geöffnet, und Dagobert Duck wird den Laden nicht verlassen.

Wie man diesen Laden noch verbessert:

Bei der Eröffnung bietet Dagoberts Laden eine Vielzahl von Gegenständen, die der Spieler mit Sternmünzen kaufen kann. Der Laden kann zweimal aufgerüstet werden, wobei jedes Mal das äußere Erscheinungsbild aktualisiert wird und gleichzeitig Platz für neue Möbel- und Kleidungsbestände hinzugefügt wird, wodurch die Anzahl der Gegenstände erhöht wird, die der Laden an einem beliebigen Tag verkaufen wird. Hier sind die Änderungen bei jeder Aufrüstung von Dagoberts Laden:

Freischaltung von Dagoberts Laden

Kosten: 1000 Sternmünzen

Kleidung im Angebot: 8

Möbel im Angebot: 8

Upgrade 1

Kosten: 10000 Sternmünzen

Kleidung im Angebot: 9

Möbel im Angebot: 12

Upgrade 2

Kosten: 25000 Sternmünzen

Kleidung im Angebot: 10

Möbel im Angebot: 14

Es kann anfangs teuer sein, die Aufrüstungen für Dagoberts Laden zu kaufen. Dies ermöglicht jedoch den Zugriff auf neue, größere Möbel, die die Spieler für ihre Häuser und als Außendekor kaufen können. Daher ist dies definitiv etwas, worauf die Spieler Wert legen sollten, insbesondere wenn sie darauf brennen, ihre Häuser und den Rest des Tals zu dekorieren.

Sie sollten auch täglich vorbeischauen, um tolle Gegenstände für die Teilnahme an DreamSnaps-Wettbewerben zu erhalten und wöchentliche Mondsteine, die kostenpflichtige Währung des Spiels, zu verdienen.

Wie gebe ich dort mein ganzes Geld aus?

Einkaufen bei Dagoberts Laden in Disney Dreamlight Valley ist grundsätzlich ganz simpel. Sobald die Spieler Dagoberts Laden freigeschaltet haben, können sie jeden Tag vorbeischauen, um sich die neue Auswahl an zum Verkauf stehenden Gegenständen anzusehen. Jeder Artikel hat einen Preis, der angezeigt wird, wenn der Spieler den Artikel ansieht. Es kann auch einen roten Punkt in der Ecke des Preisschilds geben oder auch nicht. Dieser Punkt zeigt an, ob der Spieler diesen Artikel bereits besitzt.

Der Punktes zeigt an, dass es sich um einen Gegenstand handelt, den der Spieler nicht besitzt und nicht katalogisiert hat. Wenn der rote Punkt fehlt, bedeutet dies, dass der Spieler den Gegenstand bereits besitzt. Dagobert wird ein Kleidungsstück, das der Spieler bereits gekauft hat, nicht erneut verkaufen. Daher bleiben die Plätze und Schaufensterpuppen in seinem Laden leer, sobald der Spieler alle möglichen Kleidungsstücke aus seinem Laden gekauft hat.

Wann werden die Gegenstände bei Dagoberts Laden zurückgesetzt?

Dagoberts Laden wird täglich um 10 Uhr morgens MEZ zurückgesetzt, und sein Bestand wird mit einem neuen Tagesbestand geändert. Wenn der Spieler sich im Laden befindet, wenn dieser Reset erfolgt, muss er den Laden verlassen und erneut betreten, bevor sich die Gegenstände ändern.

Bestellen aus Dagoberts Katalog

Die Spieler können nur jeweils einen der von Dagobert zum Verkauf angebotenen Gegenstände pro Tag vom Verkaufsraum kaufen. Wenn man mehr von demselben Möbelstück oder Dekorationsgegenstand kaufen möchte, kann man mit Dagobert Duck sprechen und einen zuvor gekauften Artikel bestellen. Der Katalog von Dagobert enthält auch einen Standardbestand an Möbeln und Kleidungsstücken, die die Spieler bestellen können.

Die Standardkleidungsoptionen verschwinden aus dem Katalog, wenn der Spieler sie bestellt, bis schließlich die Kategorie vollständig leer ist und keine weiteren Kleiderbestellungen mehr aufgegeben werden können, da doppelte Kleidung nicht gekauft werden kann. Der Standardmöbelbestand von Dagobert ist immer für eine Nachbestellung verfügbar. Die Spieler können keine handgefertigten Möbel aus Dagoberts Möbelkatalog bestellen.

Beim Bestellen aus dem Katalog können die Spieler bis zu 25 Artikel pro Tag auswählen und kaufen. Die Preise sind die gleichen wie beim ursprünglichen Kauf des Artikels, und die gekauften Gegenstände werden sofort der Möbel- oder Kleidersammlung der Spieler hinzugefügt.

Die Spieler können sehen, wie viele Exemplare eines bestimmten Möbelstücks sie besitzen, indem sie das Möbelmenü überprüfen und nach einer Zahl in der oberen Ecke des Icons des Möbelstücks suchen, die seine aktuelle Anzahl anzeigt, die die Gesamtanzahl angibt, die platziert werden kann.

Disney Dreamlight Valley ist jetzt für Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.