Morgen, am 13. Juli, ist es endlich soweit! Nintendo verbessert sein Games-Portfolio gleich mit zwei interessanten Titeln.

Wovon wir schreiben? Es handelt sich dabei um Octopath Traveler und Captain Toad: Treasure Tracher, welche am Freitag veröffentlicht werden.

Octopath Traveler

Beginne deine Reise als einer von acht Protagonisten mit jeweils eigenen Talenten und Zielen. Wo beginnt deine Reise? Wer schließt sich dir an? Und wohin gehst du als Nächstes? All diese Entscheidungen und noch viel mehr hängt allein vom Spieler ab!

Jeder Charakter kann Wege-Aktionen einsetzen, um auf einzigartige Weise mit den Figuren, die ihm begegnen, zu interagieren. Beispielsweise kann der Krieger Olberic nahezu jeden zum Duell herausfordern. Durch ein solches Duell könnte er einen Bösewicht entlarven oder jemanden, der ihm im Weg steht, dazu bringen, den Weg freizugeben. Die Tänzerin Primrose wiederum kann andere dazu verführen, ihr zu folgen. Mit dieser Kraft könnte sie einen Vermissten finden und zurückbringen oder ihre Feinde in eine Falle locken. Sie kann sogar einen verführten Charakter herbeirufen, der ihr dann im Kampf beiseite steht!

Kämpfe sind hier eine Mischung aus einem schnell zu erlernenden, rundenbasierten System und komplett neuen Mechaniken. Eine dieser Mechaniken ist das Boost-System. Dieses erlaubt es Spielern, in jeder Kampfrunde Boost-Punkte anzusammeln. Diese können dazu verwendet werden, um die Stärke von Angriffen und Fähigkeiten enorm zu steigern oder sie für Kettenangriffe einzusetzen. Ziele doch einmal auf den Schwachpunkt eines Gegners, um seine Verteidigung zu durchbrechen, und schlage ihn dann vernichtend, während er geschwächt ist! Oder nutze sie, um einem Verbündeten in Not zu helfen. Den richtigen Zeitpunkt für einen Boost zu finden, kann der Schlüssel zum Sieg sein.

Es gibt eine Unmenge möglicher Strategien und taktisches Geschick wird belohnt.

Captain Toad: Treasure Tracker

In diesem Puzzle-Jump’n’Run muss der kleine Held aus SUPER MARIO 3D WORLD vielfältige Level meistern. Die verbesserte Version überrascht mit neuen Stages, die auf den verschiedenen Ländern aus Super Mario Odyssey beruhen. Darüber hinaus können sich Freunde und Familie gemeinsam ins Abenteuer stürzen, indem sie sich ein Joy-Con-Paar teilen. Einer steuert dann Captain Toad, der andere unterstützt ihn, zum Beispiel, indem er ihm Feuerschutz gibt.

Kapitän Toad wird bei seinem Abenteuer von Toadette begleitet. Anders als die üblichen Videospiel-Figuren verfügen Kapitän Toad und Toadette über keinerlei Spezialkräfte – die beiden Mini-Helden können nicht einmal springen! Obendrein sind sie auch noch echte Hasenfüße, die vor allem und jedem bibbern. Nichtsdestotrotz stürzen sie sich kopfüber ins Abenteuer, gewappnet mit ihren Stirnlampen und einer unerschütterlichen positiven Einstellung. So kämpfen sie sich durch Szenerien wie Wild West-Spelunken oder Gumba-Wasserparks, in denen es von Gegnern nur so wimmelt. Und an jedem Schauplatz gibt es für sie Unmengen von Rätseln zu lösen und Geheimnisse zu lüften.

Die beiden kleinen Helden sind nämlich auf der Suche nach dem ultimativen Schatz, einem begehrten Power-Stern. Zu Beginn des Spiels macht sich nämlich Wingo, ein ebenso riesiger wie gieriger Vogel, mit dem einzigen Power-Stern der beiden Schatzsucher auf und davon. Und zu allem Überfluss entführt er auch noch Toadette! Die Spieler müssen Captain Toad also helfen, sich den Stern zurückzuholen und Toadette zu befreien. So kann Toad sie als zweiten, spielbaren Charakter gewinnen und am Ende – womöglich – den diebischen Galgenvogel Wingo besiegen. Auf ihrem Weg durchqueren Toad und Toadette mehr als 70 lustige Szenerien voller Puzzles und können jede Menge Sterne und Juwelen einsammeln.

