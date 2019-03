Octopath Traveler: Conquerors of the Continent heißt die nächste Iteration der Reihe. Es wird ein Prequel zum erfolgreichen Octopath Traveler und ein Mobile Game.

Viel ist zu dieser Prequel noch nicht bekannt. Dass Octopath Traveler: Conquerors of the Continent eine Prequel wird, ist neben einem Releease in Japan in 2019 eine der wenigen bestätigten Informationen. Weiterhin soll es free-to-play werden, aber die Monetarisierung ist ebenfalls noch unbekannt. Bisher ist auch ein Westrelease noch nicht offiziell bekanntgegeben. Octopath Travelers Verkaufszahlen lassen aber vermuten, dass das Spiel zu uns kommen dürfte.

Der japanische Square Enix Account hat einen ersten Trailer zum Spiel veröffentlicht. Darin wird unter anderem hervorgehoben, wie die kürzlich als HD-2D getrademarkte Grafik auf Mobilgeräten aussehen soll. Auch ist das Kampfsystem zu sehen. Und ein Hinweis am Ende, dass es ein Singleplayer RPG ist.