Nachdem in letzter Zeit ziemlich viele PC-Games für den Epic Games Store „zeitexklusiv“ angekündigt wurden, ist es eine „Neuheit“, wenn ein bekanntes Videospiel auf der Valve-Plattform Steam startet. In diesem Fall ist es das 2D-Rollenspiel Octopath Traveler, welches uns letztes Jahr am Nintendo Switch viel Freude bereitet hat!

Entwickler und Publisher Square Enix hat bekannt gegeben, dass Octopath Traveler, ein – nun ehemals – exklusives Switch-Rollenspiel, am 7. Juni für Steam erscheinen wird. Der 2D-Titel war ein voller Erfolg auf der Hybrid-Konsole. Die PC-Version wird optisch sicherlich noch beeindruckender sein, weil es keine Hardware-Grenzen gibt.

Octopath Traveler kommt über Steam und den Square Enix Store zum PC. Es ist ein bisschen überraschend, dass der Titel nicht für den Epic Games Store erscheint, da es unter Unreal Engine 4 läuft, aber vielleicht interessiert sich Epic noch nicht wirklich für japanische Games.