Share on Facebook

Die Liste der PC-Games für den Epic Games Store Exklusiv wird immer länger. Nachdem Anno 1800 ab seinem Release von Steam verschwindet, Metro Exodus zeitexklusiv ist und The Division 2 erst gar nicht auf Steam erhältlich war wird auch Borderlands 3 am 13. September exklusiv für den Epic Games Store starten. Und Epic ist bereit mehr dafür zu tun, damit der Status so bleibt.

Wie Tim Sweeney von Epic Games via Tweet sagte, habe man seit der GDC mit Entwicklern viele Diskussionen darüber geführt, ob sie exklusiv auf ihrer Plattform anbieten sollten. Epic ist weiterhin offen für die weitere Unterzeichnung von Exkusivitäts-Deals mit willigen Entwicklern und Publishern, „unabhängig von ihren bisherigen Plänen oder Ankündigungen rund um Steam„.

Damit reißt Epic dem führenden Konkurrenten Steam, von Valve, das Fleisch von den Rippen ab. Dennoch ist und bleibt die Valve-Plattform weiterhin das Um und Auf in der PC-Gaming-Branche. Aber das kann sich schnell ändern, wenn Valve keine besseren Konditionen für große Entwickler anbietet. Geld sollte man mittlerweile genug auf der Kante haben um Epic zu überstehen.