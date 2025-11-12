Die Stärksten Pokémon & Mega-Entwicklungen in Pokémon Legenden: Z-A

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In Pokémon Legenden: Z-A wirst du schnell feststellen, dass ein erfolgreiches Endspiel-Team fast immer auf die schiere Kraft von Mega-Entwicklungen, Pseudo-Legendäre und den zurückkehrenden Legendären Pokémon setzt. Diese Pokémon dominieren die Meta dank ihrer immensen BST-Werte und spezialisierten Kampffähigkeiten.

Die folgende Rangliste zeigt die 12 stärksten Pokémon, die du dir für dein Team sichern solltest:

Rang Pokémon Typ(en) Basiswert-Summe (BST) Hauptstärke und Rolle 1. Mega Mewtu (X/Y) Psycho/Kampf (X) / Psycho (Y) 780 Höchste BST bei Release, vielseitig (physisch oder speziell) 2. Mega Zygarde Drache/Boden 778 Extrem hoher Spezial-Angriff (216 SpAtk), massiver Wert 3. Yveltal Unlicht/Flug 680 Immunität gegen Boden/Psycho, sehr guter Spezial-Angriff 4. Xerneas Fee 680 Immunität gegen Drachen, hohe Angriffs- und Spezial-Angriffs-Werte 5. Mega Diancie Gestein/Fee 700 Wechselt von defensiv (Normal) zu massivem Doppel-Angreifer (Mega) 6. Mega Machomei Drache/Boden 700 Zweithöchster physischer Angriff im Spiel, starker Spezial-Angriff 7. Mega Dragoran Drache/Flug 700 Großer Boost für Spezial-Angriff und Spezial-Verteidigung, exzellenter Drachen-Konter 8. Mega Despotar Gestein/Unlicht 700 Monstermäßiger Angriff (134), hohe Verteidigung nach Mega-Entwicklung 9. Mega Salamence Drache/Flug 700 Sehr harter physischer Angreifer, kann spezielle Attacken zur Abdeckung nutzen 10. Mega Metagross Stahl/Psycho 700 Phänomenale Verteidigung (150 Def), vielseitiger Angreifer 11. Mega Starmie Wasser/Psycho 660 Ungewöhnlich hoher BST-Gewinn (140 Punkte), stark in physischen und speziellen Angriffen 12. Mega Garados Wasser/Unlicht 640 Monsterhafter physischer Angriff, früh verfügbar

Die Top 5 der Dominatoren

Diese Pokémon dominieren die Meta im Endspiel von Pokémon Legenden: Z-A:

1. Mega Mewtu (BST 780)

Mega-Mewtu teilt sich die höchste BST im Spiel mit Mega-Rayquaza und verfügt über den Vorteil von zwei Mega-Entwicklungsformen: Mega Mewtu X als physischer Angreifer (Psycho/Kampf) und Mega Mewtu Y als schnellerer, spezialer Angreifer (Psycho). Es ist ein extrem vielseitiges und kraftvolles Pokémon, das jedes Team aufwerten kann.

So bekommst du es: Mewtu wird durch die Neben-Mission Project M fangbar sein, die zu einem späteren Zeitpunkt über Geheimgeschehen freigeschaltet wird. Die Mega-Steine (Mewtwonite X und Y) erhältst du ebenfalls bei diesem Mystery Gift.

2. Mega Zygarde (BST 778)

Zygarde wurde mit einer brandneuen Mega-Entwicklung bedacht, die seine Basiswert-Summe auf unglaubliche 778 anhebt. Ein Großteil dieser Stärke fließt in seinen Spezial-Angriffswert von 216 – der höchste in der gesamten Pokémon-Geschichte. Mega Zygarde ist ein unübertroffener Spezial-Angriffsdampfhammer.

So bekommst du es: Du kannst Zygarde in der Hauptmission 42 nach Abschluss der Hauptstory fangen. Den Zygardite (Mega-Stein) erhältst du während der Hauptmission 37.

3. Yveltal & 4. Xerneas (BST 680)

Die beiden legendären Box-Pokémon aus Gen VI kehren mit ihren beeindruckenden 680er-Basiswerten zurück und benötigen keine Mega-Entwicklung, um zu dominieren.

Yveltal (Unlicht/Flug): Vielseitiger Angreifer (131 Atk/SpAtk), immun gegen Boden und Psycho. Exzellent für die Alpha-Jagd im Post-Game.

Vielseitiger Angreifer (131 Atk/SpAtk), immun gegen Boden und Psycho. Exzellent für die Alpha-Jagd im Post-Game. Xerneas (Fee): Sehr stark in Angriff und Spezial-Angriff (131 Atk/SpAtk), seine Drachen-Immunität macht es zu einem idealen Konter gegen die vielen Drachen-Typen der Pseudo-Legendaries.

So bekommst du sie: Beide fängst du in den Hauptmissionen 40 (Xerneas) und 41 (Yveltal) nach Abschluss der Hauptstory von Pokémon Legenden: Z-A.

5. Mega Diancie (BST 700)

Das Mysteriöse Pokémon Diancie ist in seiner normalen Form sehr defensiv, aber seine Mega-Entwicklung tauscht die Verteidigung gegen massiven Angriff ein (160 Atk und 160 SpAtk). Dies macht es zu einem der besten Mixed Attacker im Spiel.

So bekommst du es: Du fängst Diancie in der Neben-Mission Shine Bright Like a Gemstone, die über Mystery Gift freigeschaltet wird. Den Mega-Stein Diancite erhältst du direkt, wenn du Diancie über Mystery Gift in Empfang nimmst.

Die Stärksten Pseudo-Legendären (BST 700)

Die Pseudo-Legendären in Pokémon Legenden: Z-A profitieren enorm von ihren Mega-Entwicklungen, die ihre Basiswert-Summe auf das Maximum von 700 anheben (mit Ausnahme von Legendären).

Machomei: Hat den zweithöchsten Angriffs-Wert im Spiel und ist zudem ein kompetenter Spezial-Angreifer.

Hol es dir: Alpha Machomei in Wild Zone 20 oder Knarksel auf Level 48 entwickeln. Den Mega-Stein (Garchompite) kaufst du im Stone Emporium für ₽70.000 nach Hauptmission 10.

Metagross: Beeindruckend durch seine Langlebigkeit (150 Verteidigung) und starke Resistenzen.

Hol es dir: Alpha Metagross in Wild Zone 20 oder Metang auf Level 45 entwickeln. Den Mega-Stein (Metagrossite) kaufst du bei Quasartico Mega Shard Exchange für 360 Mega Shards nach Hauptmission 31.

Despotar: Trotz seiner Kampf-Schwäche ist seine Mega-Form mit 150 Verteidigung und monströsem Angriff extrem schwer zu besiegen.

Hol es dir: Alpha Despotar in Wild Zone 20 oder Pupitar auf Level 55 entwickeln. Den Mega-Stein (Tyranitarite) erhältst du in Hauptmission 33.

