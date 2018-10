Wie Electronic Arts und Maxis bekannt gegeben haben, wird das Erweiterungspack „Werde berühmt“ für Die Sims 4 am 16. November für PC und Mac erscheinen.

Mit der neuen Erweiterung erleben Gamer in einer Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär wie ihre Sims zu A-Promis aufsteigen und all die Luxusfreuden auf dem Weg zum Superstar-Dasein genießen.

In Die Sims 4 – Werde berühmt werden Sims in einer komplett neuen Schauspielerkarriere zum Star. Sie können ihren Durchbruch bei einem herausragenden Vorsprechen, einer Rolle in einer TV-Serie oder einem Werbespot schaffen. Angehende Sims, die besonders fleißig sind und nicht nur Rollen annehmen, sondern auch studieren, können ihre Karriere auf ein höheres Level bringen und eine Hauptrolle im nächsten großen Blockbuster spielen. Sims können auch als angehender Influencer im Rampenlicht stehen und jeden luxuriösen Moment live streamen und so anderen Sims maximalen #FOMO geben. Ihre Berühmtheit steigt, indem sie weltweite Anerkennung in ihrer aktuellen Karriere bekommen. Prominente Sims feiern auf exklusiven Partys mit den Stars, laufen verrückten Fans davon und leben wahrhaftig den VIP-Lebensstil ihrer Träume aus.

„In Die Sims 4 Werde berühmt leben Spieler ihre wildesten Träume aus, indem sie ein Promi werden, und alle Vorteile genießen, die das Berühmtsein in Die Sims 4 mit sich bringt. Von Zusammentreffen mit A-Promis im Studio bis hin zu mit Stars gespickten Partys in den Hügeln, können Sims nun alles erleben”, sagte Grant Rodiek, Senior Producer. „Das Entwicklungsteam hat eine Menge Spaß, Humor und neue luxuriöse Spielinhalte hinzugefügt, damit Fans und ihre Sims den prunkvollen Lebensstil genießen können, während sie Schicksal spielen – nur diesmal eben im Rampenlicht.”

Fans in Die Sims 4 Werde berühmt sollten nach einer simlischen Version von Musikerin und Social Media Star Baby Ariel Ausschau halten. Die Sängerin, die durch beliebte Gesangseinlagen in den sozialen Medien berühmt wurde, kann nun von Spielern weltweit nachgebildet werden. Spieler erleben die Sängerin beim öffentlichen Aufführen eines Lieds in Simlish oder beim Stolzieren auf dem Starlight Boulevard in der glitzernden neuen Welt von Del Sol Valley.

„Ich freue mich, ein Teil von Die Sims 4 Werde berühmt zu sein, wo Spieler ihre Träume verwirklichen und ihre Sims von einem auf den anderen Tag zum Star werden lassen können“, so Baby Ariel. „In den letzten Monaten habe ich eng beim Erschaffen meines Sims mit dem Entwicklungsteam zusammengearbeitet, und ich kann es nicht erwarten, dass meine Fans mich im Spiel auf ihrem Weg zum Ruhm treffen!”

