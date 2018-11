Der neueste Ableger von Fallout, Fallout 76, erschien vor wenigen Tagen. Abgesehen von einigen Mechanismen von typischen Fallout-Games hat dieser Ableger nicht viel gemeinsam.

Einige Gamer haben sich bereits bei Metacritic.com dafür mit einer sehr negativen Wertung „bedankt“. Trotzdem gibt es eine sehr große Anzahl an Gamern, die die Multiplayer-Erfahrung in Fallout 76 lieben. Der Kandidat, aus dem folgenden Video, hatte wohl weniger Spaß damit. Deshalb ging er zum GameStop-Laden zurück, wo er es gekauft hattte, und wollte Fallout 76 wieder zurückgeben. Der Gamer erfährt jedoch, dass diese Situation der Verkaufspolitik widerspricht. Nach der Ablehnung seiner Bitte dreht er dezent durch und reißt den Laden quasi um. Aber seht selbst:

Some people really don’t want their copy of Fallout 76 pic.twitter.com/a0yQBA3UYT

— Geoff @ Holiday Matsuri (@GeoffLife) 19. November 2018