Die Fallout 76 Beta steht kurz bevor. Passend von Bethesda schon als Break it Early Test Application bezeichnet, ist der Entwickler nun offenbar auch ein bisschen stolz auf die vorkommenden Bugs.

In den FAQs von zur Beta von Fallout 76 liest man unter anderem von einem „glorious array of issues“. Klar, ist das eine Anspielung an die Tonalität der Sprecher in Fallout. Bethesdas Spiele aber leider nicht nur für amüsante Physikglitches bekannt sind. Gerade zu Launch sind auch gerne einmal absolute Game Breaker beinhaltet, wodurch das einen faden Beigeschmack hat.

Und gut, es handelt sich hierbei um eine Beta, natürlich ist Fehlersuche und Korrektur ein Teil davon. Aber bei Bethesda klingt es halt schon etwas sehr danach, als wären sie von ihren Fehlern begeistert. Gestern Abend veröffentlichte Bethesda auf Twitter ein Statement zur kommenden Beta. Und auch hier führt die Wortwahl in eine ähnliche Richtung. So ist von „new spectacular issues“ die Rede. Geschlossen wird das Statement damit, dass man die Hilfe der Spieler brauche, um diese Bugs zu finden und beheben zu können.

Es ist ja nett, seine Spielerschaft einzubinden, aber auch hier habe ich zwei Probleme. Erstens, die Beta ist bedenklich nahe am finalen Launch. Derartige Bughunts sollten vielleicht etwas früher passieren. Außerdem kennen wir Bethesda Spiele. Nicht selten wurden Fehler von Moddern aus der Community behoben. Quests waren nicht abschließbar, weil die NPCs sich irgendwo verheddert hatten und auch Save Files sind schon häufiger mal korrumpiert. Mein zweites Problem ist, dass die Beta nur für Vorbesteller von Fallout 76 verfügbar ist. Man lässt die Leute also dafür Zahlen, dass sie die Quality Assurance unterstützen dürfen. Klar, man bekommt die Erfahrung vorab, aber wenn Bethesda so viel an der Hilfe der Community liegt, warum dann nicht das Feld der Tester erweitern?

Zum Abschluss noch die Anmerkung, ich will hier niemanden vom Kauf abhalten oder Fallout 76 schlechtreden. Lediglich Bethesdas Umgang mit ihrem Ruf, den ich jetzt nicht unbedingt als gut bezeichnen würde, zumindest was die Stabilität ihrer Spiele angeht, lässt mich doch die Stirn runzeln. Quality Assurance ist ein Teil des Jobs, den eine Spielefirma zu erledigen hat. Klar kann man die Community daran Teilhaben lassen. Aber mir ist hier beinahe so, als geht Bethesda mit ihrem Ruf um Bugs etwas hausieren.

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.