Death Stranding Studio wird möglicherweise erweitert, um Filme zu machen

Die Entwicklung des gemunkelten AR-Headsets von Apple scheint wieder voranzukommen, diesmal mit Hilfe von Valve. Laut einem neuen Bericht von Digitimes [Hinter einer Paywall] (via Mac Rumors) arbeitet Apple mit einem unwahrscheinlichen Partner zusammen – Valve – an seinem in der Entwicklung befindlichen AR – Augmented Reality – Headset. Das Gerät soll in der zweiten…