Davide Soliani verlässt Ubisoft nach 25 Jahren

Der erfahrene Spieleentwickler Davide Soliani, Creative Director der Mario+Rabbids-Spiele, hat Ubisoft nach mehr als 25 Jahren verlassen. Das letzte Spiel der Reihe, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, ist Ende 2022 für die Nintendo Switch erscheinen. Das erste Spiel, Kingdom Battle aus dem Jahr 2017, war ein einzigartiges Crossover zwischen den konkurrierenden Franchises von Nintendo und Ubisoft. Es wurde von Davide Soliani, Creative Director bei Ubisoft Mailand, und Xavier Manzanares, Brand Producer bei Ubisoft, entwickelt. Trotz anfänglicher Kritik wurde Kingdom Battle bei den Game-Awards ausgezeichnet und ist heute eines der am besten bewerteten Mario-Spiele für Switch. Der Erfolg setzte sich mit Sparks of Hope fort, doch nach dem kürzlichen Weggang des langjährigen Franchise-Chefs muss die Serie nun neue Wege gehen.

In einer Twitter-Nachricht erklärte Soliani, dass er Ubisoft verlassen habe, um sich einem neuen Abenteuer zu widmen. Der Schöpfer von Mario + Rabbids erklärte jedoch, dass er keine weiteren Informationen über seine Pläne für die Zukunft geben könne. Sowohl Soliani als auch Ubisoft Milan wollen weiterhin dafür sorgen, dass die Spieler Spaß haben, vor Freude schreien und träumen, so das Studio in einer Reihe von Posts. Soliani arbeitete rund 25 Jahre lang für Ubisoft, davon allein 11 Jahre für die Mario+Rabbids-Reihe. Viele in der Gaming-Community kennen ihn als das Gesicht eines herzerwärmenden Moments auf der E3 2017, an dem der legendäre Shigeru Miyamoto beteiligt war. Aus dieser denkwürdigen Szene entstand das Meme „Don’t Cry Ubisoft Man“, über das Soliani und das Team von Ubisoft Mailand oft scherzten, wie das Studio mitteilte.

Hi all folks. After 25 years, 11 of which beautifully spent working with Nintendo on Mario+Rabbids along the company of our incredible community of players, I have decided to leave Ubisoft to embark on a new adventure. I can’t say more now. Thanks a lot for everything, truly 🙏❤️ pic.twitter.com/nafgBC2bu8 — Davide Soliani (@DavideSoliani) July 24, 2024

Davide Soliani beendet seine lange Karriere bei Ubisoft

Bevor er Ubisoft verließ, arbeitete Soliani am dritten und letzten DLC für Mario + Rabbids: Sparks of Hope, der im vergangenen August veröffentlicht wurde. Die Erweiterung dreht sich um den titelgebenden Protagonisten der Rayman-Reihe von Ubisoft. Laut Davide Soliani verbirgt der DLC eine geheime Botschaft, die nur Spieler lesen können, die ihn vollständig durchgespielt haben. Sparks of Hope war zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung eines der meistverkauften Spiele im Einzelhandel in Japan, aber Anfang 2023 gab der Publisher bekannt, dass der Titel in Bezug auf die Verkaufszahlen unter dem sonstigen Durchschnitt lag.

Die Fortsetzung schaffte dann jedoch ein erfolgreiches Comeback. Diversen Berichten zufolge verkaufte sich Sparks of Hope bis Januar 2024 an die 3 Millionen Mal. Nur zum Vergleich: Die aktuelle Produzentin der Reihe bei Ubisoft, Cristina Nava, sagte in der Vergangenheit, dass das erste Mario+Rabbids-Spiel seit dem Release im Jahre 2017 mehr als 10 Millionen Spieler angezogen habe.