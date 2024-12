Wann finden die „The Game Awards 2025“ statt?

Der Termin für die nächste Verleihung der Game Awards wurde offiziell auf den 11. Dezember 2025 festgelegt. Dies gab Geoff Keighley, der Gründer und Moderator, zum Abschluss der Veranstaltung am 13. Dezember 2024 bekannt. Seit ihrer ersten Ausgabe im Jahr 2014 haben die Game Awards erheblich an Bedeutung gewonnen. Was einst als bescheidene Show begann, die aus den Spike TV Video Game Awards hervorging, hat sich heute zu einer der größten Mainstream-Marketingevents der Spielebranche entwickelt. Da große Messen wie die E3 nicht mehr stattfinden, hat die Bedeutung der Preisverleihung als Schaufenster für neue Spiele weiter zugenommen. Jährlich verfolgen Branchenkenner, Kommentatoren, Prominente und Gamer gleichermaßen die Show, um zu sehen, welche Spiele ausgezeichnet werden und welche neuen Ankündigungen und Premieren es gibt.

Dank des abschließenden Kommentars von Geoff Keighley wissen nun alle, die sich für die Game Awards interessieren, dass sie sich den 11. Dezember 2025 im Kalender markieren sollten. Keighley bedankte sich in seiner Ankündigung beim Produktionsteam der Preisverleihung sowie bei den Entwicklerteams und Publishern, die sich entschieden haben, ihre Neuankündigungen während der Zeremonie zu präsentieren. Er bestätigte auch, dass die nächste Game Awards Show wieder im „Peacock Theater“ in Los Angeles stattfinden wird. Seit 2023 findet die Veranstaltung im Peacock Theater statt, als Baldur’s Gate 3 als Spiel des Jahres und in mehreren anderen Kategorien ausgezeichnet wurde. Die meisten früheren Vergaben fanden im „Microsoft Theater“ in Los Angeles statt, außer die allererste Ausgabe, die in Las Vegas abgehalten wurde.

Spannende Anküdigungen während den diesjährigen Game Awards

Aufgrund von Sicherheitsbedenken und internationalen Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie fand die Preisverleihung im Jahr 2020 ohne große persönliche Anwesenheit statt. Die diesjährigen Game Awards, bei denen sowohl aktuelle Veröffentlichungen als auch überraschende Enthüllungen wie ein neuer Titel von Naughty Dog und eine Fortsetzung von The Witcher 3 gewürdigt wurden, haben dazu beigetragen, die Veranstaltung als eine der wichtigsten Plattformen für die Ankündigung neuer Spiele zu etablieren. Neben den Game Awards ist das Summer Game Fest, ebenfalls organisiert von Geoff Keighley, eine der wenigen anderen Großveranstaltungen, die mit der Preisverleihung mithalten können.

