Nach den Premieren-Event im März des „Electronic Sports Festivals“ kündigte Veranstalter ESF bereits für 12. Oktober 2018 mit dem „ESF Fornite Community Clash“ das nächste e-sportliche Event an. Im Wiener Donauplex (Donauzentrum) wird das erste und größte Fortnite-Treffen Österreichs stattfinden.

Über die eigenen Eventflächen sowie dem Cineplexx Donauplex erwarten Besucher zwischen 12- und 25-Jahren ein riesiges Zusammentreffen der Fortnite Gamer. Dabei tretten Hobby- gegen Pro-Gamer an. Dazu wird es im Cineplexx einen eigenen Saal für die Community geben, wo man auf einer großen Kino-Leinwand kostenlos mitfiebern darf, wer das Rennen um das „Victory Royale“ macht.

„Mit dem großen „ESF Fortnite Community Clash“ wollen wir erneut am österreichischen eSports-Markt ein Zeichen für Innovationen setzen. In diesem Segment muss man immer der first mover sein, um hier Trends vorzugeben“, so ESF-Co Veranstalter Alexander Knechtsberger. „Fortnite ist derzeit das beliebteste Handy- und Konsolenspiel der Jugendlichen. Schätzungsweise 125 Millionen User spielen Fortnite – natürlich auch in Österreich! Wir bieten ihnen nun auch erstmals ein Event zum gemeinsamen Spielen an“.