Bisher haben wir nur einen groben Plan wann das Rollenspiel Cyberpunk 2077 der The Witcher-Macher, CD Projekt RED, auf den Markt kommen wird. Immerhin gibt es das „Zeitfenster“ bis 2021. Es sieht so aus als hätte man seit The Witcher 3: Wild Hunt dazugelernt und möchte nicht ewig den Releasetermin offiziell verschieben müssen.

Ein kürzlich veröffentlichtes Stellenangebot von CD Projekt RED lässt jedoch darauf schließen, dass es mit Cyberpunk 2077 gar nicht mehr so lange dauern wird. In der Jobliste des polnischen Entwicklers wird nämlich nach einem „Release Manager“ gesucht, um bei „aktuellen und anstehenden Projekten zu unterstützten und an der Koordiantion aller globalen Produktveröffentlichungen mitzuwirken“.

Zu den Verantwortlichkeiten für die Aufgabe gehört die Koordinierung globale Einführung, Einreichung von Zertifizierungen an Konsolenhersteller, Koordination und Kontaktaufnahme mit mehreren internen und externen Teams für die Veröffentlichung und vieles mehr.

Es klingt so, als wäre vieles bereit für einen zeitnahen Releasetermin. Am besten noch in diesen Jahr! Für die E3 2019 erwarten wir einen entgültigen Releasetermin, nachdem für CD Projekt RED die anstehende Messe im Juni als „wichtigste Show aller Zeiten“ tituliert hat. Neben neuen bewegten Bildern zu dem Rollenspiel erwarten wir auch die Ankündigung von The Witcher 4.