Die gute Nachricht zuerst: Cyberpunk 2077 erscheint nicht in dem Jahr, in dem es spielt. Aber doch ist diese Meldung mehr als ein Schlag ins Gesicht, es ist der schwere Synth-Soundtrack welcher einem das Herz schneller pumpen lässt.

CD Projekt Red, der Entwickler, möchte sich anscheinend noch nicht festlegen, in welchem Jahr Cyberpunk 2077 erscheint. Das dystopische Urban-Rollenspiel soll laut Donata Poplawska (via Resetera) im „Zeitraum zwischen 2016 und 2021 erscheinen“. Die Veröffentlichung eines zweiten AAA-Titels, welcher bisher noch nicht angekündigt wurde, ist ebenfalls im selben Zeitraum geplant. Derzeit konzentriert man sich jedoch auf die Fertigstellung von Cyberpunk 2077.

Was auch immer dieser „unangekündigte Titel“ von CD Projekt Red ist, wir vermuten einmal es handelt sich um The Witcher 4, bleibt man stoisch bei seinen Aussagen. Früher, als das polnische Studio niemand kannte, zeigten sie dir alles auf der gamescom in Leipzig und liefen dir sogar noch am Gang nach… Heute gibt es nicht einmal mehr ein Releasejahr. Wir hoffen auf der E3 2019 einen neuen Trailer UND einen Releasetermin zu bekommen. Immerhin ist der Mund vom 2018er-Trailer noch nicht ausgetrocknet!