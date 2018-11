Cliff Bleszinski ist 43 Jahre alt und von Beruf Videospiel-Entwickler. Den Job hängt er auf den Nagel, nach den Misserfolgen von Law Breakers und Radical Heights.

Für die jüngeren Leser, die sich die Frage stellen „Wer zum Teufel ist Belszinski?“: Dieser Mann hat uns Games wie Unreal, Unreal Tournament, Gears of War + 2 + 3 und Bulletstorm bebracht. Also kein Unbekannter in der Branche! Er hat Epic Games, welche aktuell mit Fortnite sehr erfolgreich unterwegs sind, 2012 verlassen.

Seinen Abschied aus der Videospiel-Branche hat er aufgrund einer Twitter-Anfrage klar gemacht, „diese Art von Scheiße ist ein weiterer Grund, warum ich NIE ein anders Game mehr mache.“

I paid my employees, their 401ks, and their health care – even months after the studio folded. So they could care for their families.

I didn’t take a salary myself for two years.

I get you’re sad, but god, this kinda shit is another reason I am NEVER making another game. https://t.co/RtS7l5WcAl

— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) 15. November 2018