Call of the Wild: The Angler – Angel-Spaß bekommt PC-Release-Termin

Call of the Wild: The Angler erscheint am 31. August 2022 für PC. - (C) Expansive Worlds

“Schei… auf Call of Duty”, wenn man “Call of the Wild” haben kann! – Bereits Ende August erscheint das Open-World-Angelspiel “Call of the Wild: The Angler”. PC-Spieler sollten sich ranhalten: Der Release-Termin ist bereits am 31. August 2022.

Bis zu 12 Spieler auf einer Map, die nicht im Battle Royale-Stil gegeneinander antreten müssen, um sich gegenseitig das virtuelle Leben zu nehmen, sondern ganz entspannt gemeinsam fischen gehen. Inspiriert von der natürlichen Schönheit und den Wundern des Nordwestens Wyomings können wir ab dem 31. August 2022 die Startkarte von The Angler, Golden Ridge Reserve, erleben.

WERBUNG

Was du über “Call of the Wild: The Angler” wissen solltest:

Entwickler: Expansive Worlds Publisher: Expansive Worlds Release: 31. August 2022 Plattform(en): PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store) Preis: 29,99 Euro

Call of the Wild: The Angler – Das etwas andere Open-World-Abenteuer

Was erwartet dich in The Angler? Eine offene Welt mit vielen Angelplätzen auf weitläufigen Wasserwegen die man zu Fuß, im Boot oder per Geländewagen erkunden kann. Dabei erlebst du in deinem Tempo gewundene Flüsse, hohe Gipfel, verstecke Teiche, Quellen und Wanderwege. Wer weg vom Stress andere “Call of”-Titel möchte, der kann sich hier an der Vielfalt an Fischarten erfreuen. Von Dickmaulbarsche bis Bergweißfische. Jede Fischart hat ihr einzigartiges Verhalten, das für den Fang studiert werden kann.

Werde ein Meisterangler! Dein Sensei ist das Wasser. In Call of the Wild: The Angler hast du verschiedene Anpassungsmöglichkeiten deines Charakters. Dabei erlernst du Expertentechniken und Strategien für die besten Fänge, baust deine Ausrüstungssammlung auf und hast Zugriff auf viele verschiedene Ruten.

Drop-in/Drop-out-Multiplayer

Kennst du diese Doppeldeckerbusse, die es in einigen Städten für Sightseeing gibt? Statt Hop-on/Hop-off gibt es den Drop-in/Drop-out-Multiplayer in diesen Spiel. Entweder man befahrt das offene Gewässer alleine oder reist mit ein oder elf Freunden um zu angeln. Eine “unvergessliche Expedition”, wie der Entwickler verspricht.

Call of the Wild: The Angler hat seinen Release-Termin am 31. August 2022 für PC (Steam, Epic Games Store und Microsoft Store) zum UVP von 29,99 Euro. Das Open-World-Spiel wird es auch später für Konsolen geben.