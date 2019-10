Call of Duty: Modern Warfare – So lange dauert die Singleplayer-Kampagne

Call of Duty: Modern Warfare - (C) Activision

Call of Duty: Modern Warfare wurde kürzlich gestartet und bietet Fans des Ego-Shooter-Franchise die Möglichkeit, eine brandneue Kampagne durchzuspielen, sich im traditionellen Mehrspielermodus zu messen und sich mit Freunden für Koop-Aktionen in Spec Ops zu verbünden. Call of Duty hat den Ruf, jedes Jahr eine Fülle von Inhalten für die Spieler bereitzustellen, aber die Kampagnen sind in der Regel eher kurz. Man könnte sich fragen, ob das bei Call of Duty: Modern Warfare anders ist.

Nachdem ich die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare durchgespielt habe, kann ich bestätigen, dass es ungefähr so ​​lange dauert, wie sonst auch. Es gibt 14 Missionen in der CoD: Modern Warfare-Kampagne. Der durchschnittliche Shooter-Gamer benötigt ungefähr fünf Stunden. Dazu zähle ich mich auch. Dabei gespielt wurde im Schwierigkeitsgrad “Normal”. Wenn man die Schwierigkeit auf Veteran oder Realismus hochdreht, hat man wahrscheinlich viel mehr Spielzeit als andere, aber im Allgemeinen sollten die meisten Spieler von Call of Duty: Modern Warfare ungefähr fünf Stunden brauchen, um die Kampagne zu meistern.

Fast alle Erfolge / Trophäen in CoD: Modern Warfare drehen sich um die Kampagne. Wer also 100% im Spiel erreichen will, muss (sehr) wahrscheinlich viele der Levels wiederholen. Dies verleiht der Kampagne einen gewissen Wiederholungswert, obwohl es für viele wahrscheinlich eine einmalige Erfahrung sein wird.

Fokus von Call of Duty-Games liegt sicher nicht auf der Singleplayer-Kampagne

Natürlich stammt der größte Teil des “Wiederholungswerts” von CoD: Modern Warfare nicht aus der Kampagne. Stattdessen werden die Spieler wahrscheinlich die meiste Zeit im Mehrspielermodus verbringen und die Spec Ops-Missionen mit Freunden angehen. Obwohl die Kampagne Modern Warfare im Vergleich zu vielen anderen Spielen auf dem Markt relativ kurz ist, ist das Gesamtpaket dennoch recht umfangreich.

Es ist erwähnenswert, dass PS4-Spieler noch mehr Inhalte haben, in die sie sich vertiefen können. Das liegt daran, dass es einen PS4-exklusiven Spec Ops Survival-Modus gibt, der im Prinzip dem Call of Duty-Modus des Horde-Modus entspricht. Spec Ops Survival wird erst nächstes Jahr für PC oder Xbox One erhältlich sein.

Call of Duty: Modern Warfare ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.