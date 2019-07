Infinity Ward hat einige neue Details zur Funktionsweise des Nachladens in Call of Duty: Modern Warfare veröffentlicht und einige bemerkenswerte Änderungen vorgenommen.

Zu Beginn kann man das ADS erneut laden (mit dem Ziel, Ziele zu erreichen). Das klingt nach einer kleinen Änderung, ist aber von Bedeutung, da frühere Call of Duty-Spiele dies nicht unterstützten. Laut Animationsdirektor Mark Grigsby wird dies die Spieler in der Action besser halten.

„Eine andere Sache, die wir in diesem Jahr hinzugefügt haben, ist das Nachladen von ADS [Aiming Down Sight]. In der Vergangenheit, wenn du im ADS bist und schießt und nachladest, würde die Waffe zur Seite gehen, und man würde wieder erneut anvisieren“, sagte Grigsby in einem Interview für für den Activision-Blog. „Dieses Mal bleibt das Nachladen auf dem Ziel, sodass man im Kampf bleiben kann.“

Auch im Interview sprach Grigbsy auf hohem Niveau darüber, warum die Nachladeanimation für Modern Warfare so wichtig ist.

„Das Nachladen ist für mich der Höhepunkt der Waffe. Man fühlt sich – nachdem man fünf verschiedene Typen in einem Raum erledigt hat – und wenn man nachlädt, ist man fertig.“, so Grigsby.

In Modern Warfare hängt die Nachladeanimation davon ab, wie viele Kugeln man abgefeuert hat.

Wenn du ein leeres Magazin nachladest, werden in der Animation das Nachladen und das Rack vollständig angezeigt. Bei einem „taktischen Nachladen“, bei dem noch Patronen in der Kammer übrig sind, wird jedoch eine völlig andere Nachladeanimation angezeigt.

„In der Vergangenheit haben wir diesen Übergang von einem Magazin zum anderen nie physisch gezeigt, aber diesmal ist alles physisch. Wenn man also ein erweitertes Magazin hat, wie z. B. eine Trommel oder ein langes Magazin, sind alle Bewegungen enthalten […]“, sagte Grigsby.

Modern Warfare, ein sanfter Neustart des Spiels Call of Duty 4: Modern Warfare aus dem Jahr 2007. Es scheint am 25. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC. Eine weitere große Änderung für die Serie: Das Spiel hat keinen Season Pass.