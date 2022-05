Call of Duty könnte zurück auf Steam kommen

Call of Duty Modern Warfare 2 (c) Activision

Artwork von Call of Duty: Modern Warfare 2 ist auf Steam erschienen, was darauf hindeutet, dass die Serie möglicherweise zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder auf Valves Plattform zurückkehrt.

Die Grafik, die zuerst von Reddit-Benutzer Kalinine gepostet wurde, zeigt Ghost vom Cover des Spiels in einem Banner, der die Spieler anweist, „das gesamte Franchise zu erkunden“. Das Kunstwerk wurde inzwischen entfernt. Das letzte Call of Duty-Spiel, das auf Steam veröffentlicht wurde, war Call of Duty: WWII aus dem Jahr 2017.

Seitdem werden neue Call of Duty-Titel auf dem PC exklusiv als Teil von Activisions Battle.Net Launcher veröffentlicht. Activision gab kürzlich bekannt, dass das Veröffentlichungsdatum von Call of Duty Modern Warfare 2 am 28. Oktober 2022 ist. Neben der Ankündigung veröffentlichte Activision einen Teaser-Trailer, der Artworks von Infinity Ward und einige der Hauptcharaktere enthüllte.

„Task Force 141 kehrt mit einem globalen Trupp ikonischer Veteranen zurück“, heißt es im Klappentext des Trailers.

Zu diesen Operatoren gehören Captain John Price, Simon „Ghost“ Riley, John „Soap“ MacTavish, Kyle „Gaz“ Garrick und die Einführung von Colonel Alejandro Vargas der mexikanischen Spezialeinheit. Ein minderwertiger Gameplay-Clip von Modern Warfare 2 scheint Anfang dieses Monats vor der ersten offiziellen Gameplay-Vorführung, die Anfang Juni erwartet wird, durchgesickert zu sein. Auch Updates zu Maps wurden bereits schon geleakt.

Die Kampagne von Modern Warfare 2 wird sich auf den Drogenkrieg gegen kolumbianische Kartelle konzentrieren. Quellen sagten, die Einzelspieler-Geschichte sei „eine düsterere Version der Kampagne von Modern Warfare 2019“, mit mehr Nahkämpfen, kniffliger Entscheidungsfindung und den klassischen Call of Duty-Set-Piece-Momenten, die Fans erwarten.