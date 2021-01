Breath Of The Wild-Spieler schaltet Guardian aus 1.400 Metern aus!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - (C) Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erschien am 3. März 2017 für die Nintendo Switch und Wii U, aber auch heute noch entdecken Spieler neue Easter-Eggs, Geheimnisse, Glitches und mehr im Spiel.

Neko aus Japan, der viele dieser Momente aus dem Spiel auf seinen Twitter- und YouTube-Accounts aufzeichnet, zeigte kürzlich eine seiner beeindruckendsten Errungenschaften. Es gelang ihnen, einen Pfeil abzufeuern, der einen Guardian in mehr als 1.400 Metern Entfernung traf und tötete, wie er eindrucksvoll in einem Video zeigte.

Nachdem Neko zu Beginn des Spiels vom Balkon des Tempels der Zeit gesprungen ist, schießt er einen Pfeil in den Himmel. Anschließend folgt er der Flugbahn mit einem „Bullet Time Bounce“, bis der Pfeil auf den Guardian trifft und ihn zu einem Haufen Asche reduziert. Wie im Video erklärt (indem englische Untertitel aktiviert wurden), kombiniert der Spieler das Minispiel „Bird Man Research Study“ (das misst, wie weit man mit Links Gleitschirm schweben kann) mit ein paar Glitches, um die zurückgelegte Strecke des Pfeils abzuschätzen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist für Nintendo Switch und Wii U verfügbar.

Mehr zu Breath of the Wild