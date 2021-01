Breath of the Wild-Modder macht Skyward Sword im Spiel spielbar

Der "Sandship-Mod" für Breath of the Wild - Bildquelle: Waikuteru - (C) Nintendo

Die Modding-Community für Nintendo hat es nicht leicht. In der Vergangenheit gab es immer wieder Probleme, zumal all diese Spiele auf Konsolen existieren, die gehackt werden müssen, damit das Modding überhaupt erst beginnt. Einige fleißige Modder haben sich jedoch weiter durchgesetzt, um sogar die Nintendo Switch zu hacken und neuen Inhalten zu einigen der beliebtesten Spiele des Systems hinzuzufügen, einschließlich eines kürzlich erschienenen Breath of the Wild-Mods, der die Grenzen vom Spieler erstellten Inhalten wirklich überschreitet.

Waikuteru ist ein bekannter Breath of the Wild-Modder, der uns immer wieder mit neuen Inhalten für das letzte The Legend of Zelda-Spiel überrascht.

Das folgende Video zeigt die Demo-Version:

Mit ein paar neuen Tricks, die jetzt dank einiger DLC-Inhalte von Breath of the Wild verfügbar sind, konnte Waikuteru den Zelda-Titel Skyward Sword in das Spiel integrieren. Bisher hat der Modder einen fertigen Skyloft, den Startbereich von Skyward Sword, einen Basar, der von einer Sammlung verschiedener Koroks betrieben wird, fertig. Es scheint jedoch, dass es Pläne gibt, weiter an diesem Mod zu arbeiten, insbesondere wenn die Fans etwas Unterstützung für das zeigen, was bisher gezeigt wurde. Derzeit handelt es sich noch um eine Demo-Version.

Wie wird ein Breath of the Wild-Mod erstellt?

Interessanterweise zeigt Waikuteru auch genau, wie er den Mod zum Laufen gebracht hat. Im Wesentlichen hat er eine Menge leeren Raums in Anspruch genommen haben, den Nintendo nach der Erstellung des DLC „Trial of the Sword“ in der Welt gelassen und mit neuen Bereichen gefüllt hat. Wie sich herausstellt, gibt es eine völlig neue Region, die genauso groß ist wie die Basiskarte, die in achtzig Abschnitte unterteilt wurde und in der die verschiedenen Bereiche untergebracht sind, in denen Spieler in die Schwertprüfung hinein- und herausspringen. Da Nintendo nur fünf dieser Gebiete nutzte, stehen die anderen fünfundsiebzig für Breath of the Wild-Modder zur Verfügung, um alles, was sie wollen, in diesen Raum zu stecken, einschließlich der Skyward Sword-Karte.

Modder des Nintendo Switch-Spiels haben die Möglichkeit völlig neue Kampagnen und Dungeons zu erstellen. Waikuteru und seine Modding-Freunde haben genug Platz, dass man auch eine frühere The Legend of Zelda-Karte in Breath of the Wild unterbringt.