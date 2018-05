Borderlands 3 ist in aller Munde – vor allem für ein Spiel, das noch nicht einmal angekündigt wurde. Nach Wochen und Wochen intensiver Spekulationen und Gerüchten, dass Borderlands 3 endlich auf der E3 angekündigt wird, sieht es jetzt sehr wahrscheinlich aus, dass das Spiel wahrscheinlich nicht auf der Messe präsent sein wird, insbesondere angesichts der jüngsten Kommentare von Gearbox-Boss Randy Pitchford.

Pitchford hat sich abermals auf Twitter gewendet, und er hofft diesmal nicht auf die Hoffnungen der Fans – er spricht über Dinge, die im Spiel sein werden. Könnte sein. Wahrscheinlich. Um ehrlich zu sein, sagt er vorerst gar nichts, aber seine Worte sind definitiv faszinierend.

Unfortunately, the Borderlands engine only allows for four players and they have to be on the same team.

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) 18. Mai 2018