Glitch-Alarm

Battlefield 6: Glitch schenkt Standard-Spielern Phantom-Skins – EA prüft den Fehler

Update 1.0.1.6 sorgt für Verwirrung: Phantom-Edition-Skins tauchen bei Standard-Spielern auf. EA untersucht. Das solltest du jetzt wissen.

Artikel von Markus +

Battlefield 6 ist erst seit kurzem draußen und schon sorgt ein kurioser Fehler für Aufsehen. Nach dem heutigen Rollout von Update 1.0.1.6 berichten Spieler, dass exklusive Skins der Phantom Edition plötzlich in ihrer Standard-Version freigeschaltet sind. EA hat die Situation bestätigt und untersucht sie derzeit.

Parallel hatte die offizielle EA-Hilfeseite eigentlich eine Anleitung für Besitzer der Phantom Edition veröffentlicht, wie fehlende Inhalte gefunden und Fehler behoben werden können – inklusive Hinweis auf den „Loadouts“-Tab. Kurz darauf meldeten jedoch zahlreiche Spieler ohne Upgrade, dass die begehrten Cosmetics in ihrem Inventar auftauchten.

Was genau ist passiert?

Laut übereinstimmenden Berichten in offiziellen Community-Foren und auf Social Media haben Standard-Edition-Spieler Zugang zu exklusiven Phantom-Skins erhalten – Inhalte, die normalerweise der teureren Edition vorbehalten sind.

EA reagierte schnell: Community-Manager EA_Pulsar bestätigte im offiziellen Forum, dass Berichte über fälschlicherweise freigeschaltete Phantom-Items geprüft werden. Die Empfehlung: vorerst nicht ausrüsten. „Wir schauen uns Berichte an, dass Phantom-Edition-Items als freigeschaltet erscheinen – bitte seht vorerst vom Ausrüsten ab.“

Battlefield 6 – Update 1.0.1.6: Kleiner Patch, große Wirkung

Das heute ausgerollte Update 1.0.1.6 ist laut Patch-Hinweisen ein kleiner Quality-of-Life-Patch mit Backend-Stabilitätsverbesserungen, vor allem als Vorbereitung auf Season 1. Neue Gameplay-Features waren nicht vorgesehen. Genau diese Backend-Änderungen scheinen jedoch unbeabsichtigt das Inventarsystem für Cosmetics beeinflusst zu haben.

Offizieller Leitfaden: So findest (und prüfst) du deine Phantom-Belohnungen

Falls du die Phantom Edition rechtmäßig besitzt, verweise EA Help auf folgende Schritte, sie sind auch nützlich, um zu prüfen, ob du vom Glitch betroffen bist:

  • Öffne den Loadouts-Tab und prüfe dort deine Skins.
  • Wechsle testweise zur NATO-Fraktion (Phantom-Skins sind fraktionsgebunden).
  • Neustart von System/Spiel, um Belohnungen zu refreshen.
  • Sichere dich ab, dass du im richtigen EA-Account eingeloggt bist.
  • Falls weiterhin etwas fehlt: den Support kontaktieren (mit Nachweisen).

Solltest du die „geschenkten“ Skins benutzen?

Kurz gesagt: lieber nicht. EA bittet ausdrücklich darum, die vermeintlich freigeschalteten Phantom-Items vorerst nicht auszurüsten oder zu modifizieren, bis ein Fix live ist. Ob fehlerhaft erhaltene Cosmetics später wieder entfernt werden, hat EA bislang nicht bestätigt. Wir aktualisieren, sobald es ein offizielles Statement gibt.

Battlefield 6 bereitet sich auf Season 1 vor. Das bedeutet viele Backend-Schrauben, an Matchmaking, Server-Infrastruktur und Synchronisierung. Laut EA dient Update 1.0.1.6 genau diesem Fundament. Solche Infrastruktur-Patches können Nebenwirkungen haben, gerade in der frühen Live-Phase. Wichtig: Das Team kommuniziert derzeit proaktiv zu Fehlermeldungen und Hotfixes.

Die Roadmap steht: Rogue Ops beginnt am 28. Oktober 2025, gefolgt von California Resistance am 18. November 2025. Neue Map(s), Waffen, ein zusätzlicher Modus und mehr sind geplant – alles kostenlos für alle Spieler. Ein stabiler Unterbau ist dafür entscheidend, weshalb EA die Backend-Optimierungen jetzt priorisiert.

Battlefield 6

Battlefield 6 (offizieller Titel seit dem Trailer am 24. Juli 2025) ist der neueste Hauptteil der legendären Battlefield‑Reihe, entwickelt von „Battlefield Studios“ – einem Konsortium aus DICE, Criterion Games, Motive Studios und Ripple Effect Studios.

Das Spiel kehrt zu einem modernen militärischen Setting zurück und bietet sowohl einen Singleplayer-Kampagnenmodus als auch klassischen Multiplayer, inklusive Destruktionsdynamik, Teamplay und Fahrzeugkampf zu Land, Luft und auf See.

Im ersten Trailer tritt die paramilitärische Organisation Pax Armata auf, finanziert von ehemaligen NATO-Staaten, deren Konflikte eine globale Krise entfachen – mit Szenen aus u. a. New York und der zerstörten Brooklyn Bridge.

Battlefield 6 wird das klassische System zurückbringen, also: Assault, Engineer, Medic und Support. Du kannst als Spielender Gebäude zerstören und so taktische Vorteile erlangen.

Entwickler: Battlefield StudiosPublisher: EASysteme: PlayStation, Xbox, WindowsReleasedatum: 11. Oktober 2025

