Battlefield 6: Crossplay auf dem PC deaktivieren – so einfach geht’s

Du spielst Battlefield 6 auf dem PC und fragst dich, wie du Crossplay deaktivieren kannst? Normalerweise ist das eine Funktion, die nur Konsolenspielern zur Verfügung steht. Doch in BF6 gibt es jetzt eine Möglichkeit, das Matchmaking auf dem PC so anzupassen, dass du nicht mehr gegen Spieler von PlayStation oder Xbox antreten musst. Besonders dann sinnvoll, wenn du das Gefühl hast, beim Zielen im Nachteil zu sein – gerade gegenüber dem starken Aim Assist der Controller.

Dieser Trick ist nicht direkt im Menü zu finden, sondern wird über eine kleine Einstellung in einer Systemdatei aktiviert (via ottr auf X.com).

PC-Only: So spielst du Battlefield 6 nur noch mit PC-Spielern

Klingt kompliziert, ist aber in wenigen Minuten erledigt.

Öffne deinen Dateien-Explorer Navigiere zu:

Dokumente → Battlefield 6 → Settings → Steam Öffne die Datei PROFSAVE_profile (mit Editor / Notepad) Füge folgende Zeile hinzu oder ändere sie auf Wert „0“:

GstGameplay.CrossPlayEnable 0 Datei speichern und Spiel neu starten

Damit ist Crossplay deaktiviert: das Spiel sucht jetzt nur noch PC-Spieler für deine Matches.

Wichtig: Das ist kein offizieller Menü-Schalter, sondern ein Workaround. Sobald EA die Einstellung im Spielmenü nachliefert, wird diese Methode vermutlich nicht mehr nötig sein.

Übrigens haben wir in einem anderen Guide-Artikel die besten PC-Einstellungen für dich. Außerdem wurde bekannt, dass das Aim Assist auf die „Open-Beta-Version“ zurückgestellt wird.

