Battlefield 2042: DICE verschiebt Scoreboard auf März

Mit dem gestrigen Update hätte das berühmte Scoreboard endlich seinen Weg in das neue Battlefield finden sollen. Leider oder besser gesagt glücklicher Weise wurde das nun verschoben. Denn DICE zeigte mit der Ankündigung dieses Features auch einen ersten Entwurf und mit diesem waren die Spieler absolut nicht glücklich. Nun wurde das Release des Scoreboards für Battlefield 2042 auf März verschoben.

We’ve just made a small #Battlefield2042 hotfix available across all platforms to address areas of game instability that we’ve noticed after the release of Update #3.2.

There’s zero downtime, so you'll be good to jump in and play once you have it downloaded at 9AM UTC. pic.twitter.com/zCM3amB93r

— Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) February 3, 2022