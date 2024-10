Battlefield 1: Wichtiges Update für den Multiplayer veröffentlicht

Electronic Arts hat bekannt gegeben, dass am 22. Oktober ein bedeutendes Update für Battlefield 1 veröffentlicht wird, welches das Spiel auf das hauseigene Anti-Cheat-System umstellt. Dieser Schritt ist Teil der kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens, die Sicherheit zu erhöhen und den Titel für die Spieler sicherer zu machen. Das Spiel, ein von DICE entwickelter und von EA veröffentlichter First-Person-Shooter über den Ersten Weltkrieg, erschien 2016. Das Spiel bietet groß angelegte Multiplayer-Schlachten und historische Schauplätze, Waffen und Fahrzeuge aus den frühen 1900er Jahren. Im Jahr 2023 kündigte EA an, dass Battlefield 5, Battlefield 2042 und Battlefield 1 auf das unternehmenseigene Anti-Cheat-System umgestellt werden.

Während Battlefield 5 und Battlefield 2042 bereits von diesem Update profitiert haben, wird Battlefield 1 bald nachziehen. Die Implementierung des EA-eigenen Anti-Cheat-Systems am 22. Oktober stellt einen wichtigen Schritt im Kampf gegen Cheater in den großen Multiplayer-Modi des Titels dar. Der Publisher betonte, dass Spieler keine offensichtlichen Änderungen bemerken werden, aber die Umstellung ermöglicht es dem Team, Cheater besser zu erkennen und zu entfernen. Ziel ist es, allen Spielern ein faires Erlebnis zu bieten, da das Spiel stark auf Teamwork und Strategie setzt. Dieses Update folgt ähnlichen Maßnahmen für Battlefield 2042 im Oktober 2023 und Battlefield 5 im April 2024.

