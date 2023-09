Baten Kaitos 1 & 2 Remaster auf der Switch

Gemacht für Fans und Neueinsteiger

Fans des kartenbasierten Rollenspiels können aufatmen: BATEN KAITOS I & II HD REMASTER ist ab sofort für Nintendo Switch verfügbar. Die Sammlung ermöglicht es Spielenden, in die Welt von BATEN KAITOS: ETERNAL WINGS AND THE LOST OCEAN sowie BATEN KAITOS ORIGINS einzutauchen, die beide ursprünglich für den Nintendo GameCube veröffentlicht wurden.

Auf in ein episches Abenteuer im Baten Kaitos Remaster

In der BATEN KAITOS-Reihe nehmen Spieler die Rolle eines Schutzgeistes ein und begleiten den Protagonisten sowie seine Gefährten auf ihrer Reise durch eine einzigartige Welt. Während “Eternal Wings and the Lost Ocean” die Rachegeschichte von Kalas erzählt, bietet “Origins” einen Blick in die Vergangenheit, 20 Jahre vor den Ereignissen des ersten Titels, mit einer Handlung, die sich um Sagi dreht.

Das Remaster von Baten Kaitos erweitert nicht nur die grafischen Aspekte der Spiele, sondern bringt auch einige neue Features mit sich. Unter anderem wurde eine “Instant KO”-Einstellung eingeführt, die es ermöglicht, Gegner mit einer einzigen Attacke zu besiegen und so das Spieltempo zu beschleunigen. Wer hingegen die Kämpfe umgehen möchte, kann dies mit der “No Encounters”-Option tun.

Musik zum Spiel

Passend zum Release können sich Fans der Reihe den Soundtrack der beiden Spiele auf verschiedenen Musikplattformen wie iTunes, Apple Music, Spotify und YouTube anhören.

Mit der Veröffentlichung von BATEN KAITOS I & II HD REMASTER auf der Nintendo Switch haben sowohl alte als auch neue Fans der Serie die Chance, in die faszinierende Welt der kartenbasierten Rollenspiele einzutauchen. Ob Sie sich auf ein nostalgisches Abenteuer begeben oder die Serie zum ersten Mal erleben, die Sammlung verspricht stundenlangen Spielspaß und Emotion.

Was ist Baten Kaitos Remaster für ein Spiel?

“Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean” ist ein Rollenspiel, das von Monolith Soft entwickelt und ursprünglich im Jahr 2003 für den Nintendo GameCube veröffentlicht wurde. Das Spiel zeichnet sich durch eine einzigartige Welt aus, die aus schwebenden Inseln besteht, sowie durch ein ungewöhnliches Kampfsystem, das auf Kartenspielen basiert.

In der Welt von Baten Kaitos sind Flügel ein wichtiges Element, und viele Charaktere haben Flügel, mit denen sie fliegen können. Die Geschichte folgt den Abenteuern von Kalas, einem jungen Mann mit nur einem Flügel, und Xelha, einer mysteriösen Frau mit magischen Fähigkeiten. Zusammen versuchen sie, das Böse in ihrer Welt zu besiegen und das Geheimnis hinter Kalas’ Vergangenheit zu lüften.

Es gibt auch eine Fortsetzung namens “Baten Kaitos Origins”, die als Prequel zum ersten Spiel dient und mehr Hintergrundinformationen zur Welt und den Charakteren bietet.

Das Kartensystem, das für Kämpfe verwendet wird, ist eines der herausragenden Merkmale des Spiels. Anstatt einen festen Satz von Angriffen oder Fähigkeiten zu haben, bauen Spieler ein Deck aus Karten auf, die verschiedene Aktionen, Angriffe oder Heilungszauber repräsentieren. In Kämpfen ziehen die Spieler Karten aus diesem Deck und setzen sie ein, um Angriffe auszuführen oder sich zu verteidigen.

Das Spiel wurde für seine Grafik, Musik und sein einzigartiges Gameplay gelobt, obwohl es auch Kritik für seinen Schwierigkeitsgrad und seine Länge erhalten hat. Trotzdem hat es eine engagierte Fangemeinde und gilt als ein unterschätztes Juwel unter den Rollenspielen des GameCube. Und nun habt ihr die Chance Baten Kaitos im Remaster kennenzulernen.