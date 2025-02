Avowed erhält neues Update – Fokus auf Gameplay-Bugs und NPC’s

Avowed ist endlich erhältlich und Obsidian hat bereits ein umfangreiches Update für das Fantasy-Action-RPG veröffentlicht. Das Gameplay erinnert die Spieler an Skyrim, und das Universum dient als spiritueller Nachfolger von Baldur’s Gate, was das Spiel zu einer der am meisten erwarteten Veröffentlichungen des Jahres 2025 gemacht hat. Bisher hat es die Erwartungen weitgehend erfüllt.

Kein Titel ist jedoch bei seiner Veröffentlichung perfekt, weshalb Avowed bereits im Vorfeld einige wichtige Korrekturen vorgenommen hat und gleichzeitig seine langfristigen Pläne erläutert. Weniger als einen Tag nach der Veröffentlichung wurde Avowed zum meistverkauften Spiel auf Steam in den USA und erlebte eine Welle von ersten Modding-Aktivitäten. Die Verfügbarkeit des Spiels im Game Pass von Tag eins an trug zu einem ebenso beeindruckenden Start auf der Xbox bei.

Schnelle Verkäufe und ein starker erster Eindruck bedeuten jedoch nicht, dass die Arbeit an dem Titel abgeschlossen ist. Wie bei jedem neuen Spiel gab es einige auffällige Bugs und Verbesserungsmöglichkeiten, aber der neueste Patch soll helfen, einige dieser Probleme zu beheben. Obsidian veröffentlichte am 18. Februar 2025, dem Veröffentlichungstag von Avowed für Xbox und PC, den Patch 1.2.2.

Envoys! Patch 1.2.2 is now live for Avowed. Please update your game when you see that this patch is available to receive the following fixes and changes: https://t.co/xNDk4F8GPE pic.twitter.com/ZJ3EFKtiaT

— Avowed (@AvowedtheGame) February 18, 2025