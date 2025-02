Avowed mit starkem Start auf Steam

Der Early-Access-Start von Avowed scheint ein Erfolg auf Steam zu sein, da das Spiel schnell „sehr positive“ Bewertungen erhalten hat und derzeit zu den meistverkauften Titeln auf der Plattform gehört. Vor dem Start von Avowed waren viele Spieler besorgt über den Ausgang des Spiels. Trotz des Kulturkampfs, der das Spiel im letzten Jahr begleitete, sowie des fehlenden Marketings und der Veröffentlichung in einem extrem vollen Monat, waren die ersten Previews positiv.

Obsidian-Fans konnten gestern aufatmen, als das Review-Embargo für Avowed aufgehoben wurde und das Spiel starke Reviews auf OpenCritic erhielt. Obwohl Avowed erst nächste Woche für alle erhältlich sein wird, haben diejenigen, die die Digital Deluxe Edition erworben haben, bereits Zugriff darauf, und das scheinen nicht wenige zu sein. Bei den Steam-Bestsellern ist Avowed derzeit der meistverkaufte Titel, nur übertroffen von Steam Deck, das nicht wirklich zählt.

Viele positive Rückmeldungen auf Steam zu Avowed

Avowed verkauft sich nicht nur gut auf Steam, sondern hat auch positive Rückmeldungen von Spielern erhalten. Auf der Steam-Seite des Spiels hat Avowed momentan eine „sehr positive“ Bewertung, basierend auf über 500 Bewertungen zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels. Spieler loben in ihren positiven Bewertungen die Kämpfe, das Pillars of Eternity-Setting, die Performance auf dem PC und Steam Deck, und vieles mehr, wobei einige schon mehr als 10 Stunden in das Spiel investiert haben.

Obwohl Avowed insgesamt positiv bewertet wird, hat es nicht alle Spieler sofort überzeugt. Einige beschreiben es als „leblos“ und zu simpel, ähnlich wie in der Rezension der Chefredakteurin von TheGamer, Stacey Henley. Avowed scheint ein etwas kontroverses RPG zu sein, aber der allgemeine Konsens ist derzeit positiv.

