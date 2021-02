Avatar: Herr der Elemente – Animationsfilm und neue Serie kommen

Avatar - Der Herr der Elemente (Original: Avatar: Der letzte Airbender - (C) Nickelodeon

Die beiden Erfinder der Erfolgsserie haben bekannt gegeben, dass die Welt von Avatar: Herr der Elemente schon bald größer werden soll. So hat Nickeloadeon ein neues Studio – Avatar Studios – gegründet, das sich eigens mit neuen Filmen und Serien beschäftigen soll.

Das neue Studio soll sich vorrangig um animierte Serien und Filme für Streaming-Plattformen aber auch konventionelles Fernsehen kümmern. Die beiden Erfinder der Reihe sind dabei stark involviert. So schreiben sie auf Instagram, dass sie zurück sind, um ,,das zu machen, was sie am besten können.“

In einem offiziellen Pressebericht (via Collider) heißt es indes von Brian Robbins, dem Präsidenten von ViacomCBS:

,,Avatar: Herr der Elemente und Korra haben sich mindestens um das zehnfache an Populrität verdoppelt, seit der ursprünglichen Ausstrahlung auf Nickeloadeon. [wir] sind unglaublich aufgeregt, dass Mike [Michael DiMartino] und Bryan [Konietzko] und ihr einzigartiges Talent wieder dabei sind, um ein Studio zu führen, das sich nur mit der Vergrößerung ihrer Charaktere und Welt beschäftigen wird.“ ,,Avatar Studios möchte Mike und Bryan die Ressourcen und die Oberfläche geben, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Und sogar noch tiefer in die Action und Mythologie von Avatar einzutauchen, während wir gleichzeitig die Welt erweitern.“

Auch die Avatar-Erfinder melden sich zu Wort:

Die beiden Schaffer der Serie haben sich – samt neuem Logo des Studios – auf Instagram gemeldet. Bryan Konietzko und Michael DiMartino freuen sich, dass sie nach so langer Zeit wieder zurück in ihre Welt kommen können. Eine Welt, die sie vor 19 Jahren erschaffen haben.

,,Nach all den Jahren gibt es immer noch viele Geschichte und Epochen in Aangs Welt, die wir kaum erwarten können, zum Leben zu erwecken. Wir sind in der glücklichen Position eine ständig wachsende Gemeinschaft an leidenschaftlicher Fans zu haben, die es genau so wie wir lieben, das Avatarverse zu erkunden.“

Der erste Avatar-Animationsfilm soll bereits dieses Jahr in Produktion gehen. Kommende Serien und Filme werden auf dem neuen Streaming Service Paramount+ und Nickeloadeon ausgestrahlt.

In unserer Liste der besten Science-Fiction-Filme 2021 erfährt ihr indes welche Filme euch dieses Jahr noch erwarten.