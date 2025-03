Australien verbietet Silent Hill f – wird das Horrorspiel zu anstößig?

Das Australian Classification Board, das für die Altersfreigaben auf dem Inselkontinent zuständig ist, hat eine Veröffentlichung von Silent Hill f abgelehnt. Damit ist das kommende Horrorspiel von Konami in Australien faktisch verboten. Bisher nennt die Website der australischen Regierung keinen Grund für die Entscheidung, wobei die Behörde häufig ähnliche Probleme mit Videospielen hat.

Silent Hill ist für psychologischen Horror bekannt, der oft ans Eingemachte geht. In der Alptraumwelt von Silent Hill repräsentieren die tödlichen Monster nämlich häufig Traumata und psychische Krankheiten der Charaktere. Die Story im neuesten Ableger scheint für die Australier nun aber zu anstößig geworden zu sein.

Werbung

In den vergangenen fünf Jahren sind folgende Games in Australien verboten worden:

Silent Hill f

Hunter × Hunter: Nen × Impact

Sympathy Kiss

Blade Runner: Enhanced Edition

Deathsmiles I & II

Mary Skelter: Finale

Wasteland 3

Sludge Life

Die ersten fünf Titel wurden allesamt wegen Darstellungen sexueller Gewalt, teilweise in Zusammenhang mit Minderjährigen, verboten. Bei den letzten zwei Titeln ging es wiederum um die Einnahme von Drogen innerhalb der Games.

Worum geht’s in Silent Hill f?

In Silent Hill f stellt sich die Teenagerin Shimizu Hinako ihren inneren Dämonen, die sich in einem verfluchten japanischen Dorf manifestieren. Deswegen liegt die Vermutung nahe, dass auch sexuelle Gewalt oder Drogenkonsum eine Rolle spielen könnten. Kleiner Spoiler: Bereits in Silent Hill 2 gab es Andeutungen dieser Art.

Offiziell ist noch wenig zur Story bekannt, außer dass sie erstmals in Japan statt im US-amerikanischen Silent Hill spielen soll. Das wurde in einem vorangegangenen Live-Stream bekannt, der grundlegende Konzepte wie „Die Schönheit im Schrecken finden“ erklärte – aber ohne konkrete Details. Auch beim Gameplay hielt man sich bisher bedeckt. Silent Hill f soll jedenfalls für PS5, Xbox Series und PC kommen. Ein Erscheinungsdatum gibt es noch nicht. Gemessen daran, dass sich Rating-Behörden dem Spiel bereits annehmen, könnte aber ein baldiger Release anstehen.