Silent Hill f: Neuer Trailer verrät mehr zur Story

Konami hat per Live-Stream erste konkrete Details zur Story von Silent Hill f verraten. Der neue Ableger der ikonischen Horror-Saga spielt erstmals voll und ganz in Japan, statt in der titelgebenden Kleinstadt in Amerika. Unter dem Motto “Die Schönheit im Schrecken finden” soll Silent Hill f nämlich die Besonderheiten des japanischen Horror-Genres in den Mittelpunkt rücken. Du kannst das Spiel nun per Wishlist vormerken, aber ein Release-Datum wurde noch nicht angekündigt. Zum jetzigen Stand peilt der Titel PS5, Xbox Series und PC an.

Für den Plot zeigt sich Ryukishi07 verantwortlich, der manchen Japano-Fans durch Horror-Visual-Novels wie Higurashi When They Cry bekannt sein dürfte. Gleichzeitig hat Serienkomponist Akira Yamaoka ein neuerliches Comeback für das Game angekündigt und übernimmt voraussichtlich die Hälfte des Soundtracks. Der alte Charakterdesigner Masahiro Ito hat eine Beteiligung am Projekt wiederum dementiert (via X).

Werbung

Beim Gameplay blieb man vage. Genre-typisch soll es Kämpfe und Rätsel geben, aber darüber hinaus gab es keinerlei Infos. Mit den vorherigen Teilen soll der Plot im Japan der 1960er keine wesentlichen Verbindungen haben, aber trotzdem typische Merkmale der Serie aufweisen. Auch die von der realen Stadt Kanamaya inspirierte Location wird sich wohl wegen mysteriösen Ritualen immer wieder in eine dämonische Anderswelt verwandeln. Dort stellt sich die Teenagerin Shimizu Hinako wortwörtlich ihren inneren Dämonen.

Das ist der Stand beim Silent Hill Franchise

Im Oktober 2022 hatte Konami das große Comeback vom Horror-Franchise und einen weltweiten Appell für Projekteinreichungen verkündet (via Gamerant). Die bisherige Bilanz ist durchwachsen: Das interaktive Serienformat namens Silent Hill: Ascension stieß auf wenig Gegenliebe, das kostenlose First Person Abenteuer Silent Hill: The Short Message galt bei Kritikern als solide, aber nicht atemberaubend.

Der große Überraschungshit gelang mit dem Remake von Silent Hill 2. Die Neuauflage des Klassikers schaffte es im vergangenen Jahr zum Kritikerliebling und verkaufte inzwischen zwei Millionen Einheiten. Neben Silent Hill F befindet sich aktuell außerdem das von No Code entwickelte Silent Hill: Townfall offiziell in der Pipeline.